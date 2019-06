Le anticipazioni de Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie spagnola a Puente Viejo arriverà uno strano personaggio, Faustino, il quale fingerà di essere un venditore di vini. In seguito l'uomo chiederà informazioni sul conto di Fe Perez. Poi Marcela incontrerà Faustino e inconsapevolmente gli indicherà il posto dove lavora Fe, ignara però delle vere intenzioni dell'uomo. Successivamente Faustino andrà a cercare la Perez, ma quest'ultima riconoscerà l'uomo e si nasconderà nell'abitazione di Saul e Julieta, da poco convolati a nozze. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate della soap opera iberica.

Fe racconta la verità a Mauricio

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Fe racconterà a suo marito Mauricio Godoy la verità del perché Faustino la stia cercando. La donna dovrà restituire del denaro a Faustino, risalente ad una faccenda del passato. Dopo il racconto di Fe, Mauricio deciderà di recarsi nel bosco da Faustino per cercare di avere un confronto con l'uomo e chiarire la brutta situazione. Faustino vorrà vedere senza alcuna scusa, anche la donna, sia per riavere indietro il denaro che per farsi svelare i nomi di tutti i potenziali complici dietro la vicenda.

Faustino spara a Fe e Mauricio la soccorre.

Faustino spara a Fe

Successivamente Fe e Mauricio si recheranno insieme da Faustino, quest'ultimo non rispetterà la parola data e non appena vedrà la donna sparerà un colpo di pistola. Mauricio non baderà all'uomo, che fuggirà, ma cercherà immediatamente di soccorrere Fe. Poi Mauricio porterà subito Fe dal dottor Alvaro Fernandez, allo scopo di far medicare la donna e portarla in salvo. Dopo alcune ore Mauricio si presenterà nella piazza di Puente Viejo completamente sconvolto ed affranto e annuncerà a tutti quanti che Fe purtroppo è stata colpita da un colpo di pistola ed è morta.

Tutti i presenti al racconto dell'uomo rimarranno sconvolti per la terribile vicenda, soprattutto Julieta sarà particolarmente affranta per la morte della donna. Frattanto l'Uriarte sarà ancora notevolmente turbata per gli abusi sofferti da Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto. In seguito accadranno alcuni fatti insoliti. Mauricio, stranamente, non vorrà denunciare l'omicidio di Fe all'agente civile, inoltre l'uomo deciderà di organizzare per la donna un funerale molto veloce e non vorrà procedere con la classica veglia funebre per sua moglie.

Nel frattempo il dottor Alvaro non sembrerà molto angosciato dalla morte della donna. Infine, Fernandez parlerà con Elsa e non sarà molto coerente nei suoi discorsi.