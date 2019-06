Drammi e intrighi continueranno a caratterizzare le trame de Il Segreto anche nelle puntate spagnole. Il ritorno di Antolina a Puente Viejo sarà il grande protagonista, insieme al tentativo di Elsa e Isaac di smascherare la terribile donna una volta per tutte. Per questo motivo, la Laguna farà credere alla rivale in amore di essere in punto di morte nella speranza che lei gli confessi tutti i suoi crimini. Non si sbaglierà dato che Antolina finirà per ammettere di avere organizzato l'attentato in chiesa e di avere ucciso il padre della Laguna.

Poco dopo la confessione, la terribile donna si darà alla fuga, evitando così di essere arrestata. Le novità degne di nota riguarderanno anche le sorti di Maria, gravemente ferita durante l'esplosione durante il matrimonio di Fernando e Maria. Se quest'ultima è deceduta, la Castaneda è rimasta intrappolata sotto le macerie, perdendo l'uso delle gambe. Ma nelle prossime puntate, il Mesia continuerà ad interessarsi alle sue sorti facendo arrivare da Cuba un'infermiera che dovrà occuparsi della fisioterapia della figlia di Emilia.

Trame Il Segreto: Raimundo nutre dei sospetti su Fernando

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Fernando Mesia continuerà ad occuparsi in prima persona della salute di Maria, rimasta ferita durante l'attentato organizzato da Severo Santagruz. Il figlio di Olmo farà arrivare un'infermiera direttamente da Cuba: la nuova arrivata dovrà occuparsi della riabilitazione con un metodo moderno. Dori Vilches verrà presentata alla Castaneda anche se il primo incontro non prometterà nulla di buono.

Successivamente, Donna Francisca tenterà di parlare con Maria ma la sua richiesta verrà rifiutata dall'infermiera cubana. A suo dire, la paziente dovrà impegnarsi soltanto nelle cure e potrà incontrare, raramente, soltanto una persona, ovvero Fernando. Il fatto non piacerà a Raimundo che avrà qualcosa da ridire alla nuova collaboratrice.

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole della settimana si concentrano sulle sorti di Maria, accudita dalla nuova infermiera Dori Vilches.

Quest'ultima la sottoporrà a delle cure molto dure che la Castaneda affronterà con coraggio, disposta a tutto pur di recuperare l'uso delle gambe. Ciò comporterà per lei grandi sacrifici che causeranno la disapprovazione generale di tutti i suoi cari. Pur di obbligarla ad impegnarsi negli esercizi, infatti, la cubana non permetterà alla sua paziente di trascorrere del tempo con Donna Francisca e le proibirà persino di vedere il fratello Matias. Nel frattempo il comportamento dell'infermiera verrà monitorato da Raimundo, sospettoso in merito a dei possibili accordi tra lei e Fernando.