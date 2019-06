Nuove variazioni in vista nella programmazione de Il Segreto, telenovela spagnola fiore all'occhiello dei palinsesto di Mediaset. A partire da oggi 11 giugno, il daytime del Grande Fratello 16 non andrà più in onda su Canale 5 lasciando maggiore spazio proprio alle vicende di Puente Viejo. Ne conseguirà un inizio anticipato rispetto alla puntata di ieri, che già ha esordito nella rete ammiraglia prima rispetto alle abitudini della scorsa settimana.

Pubblicità

Pubblicità

Le novità degli orari de Il Segreto si ripeteranno anche nei giorni successivi arrivando, salvo ulteriori variazioni dell'ultimo momento, anche al serale del sabato su Rete 4. L'invito è dunque quello di tenere costantemente monitorata la guida tv di Canale 5 che potrebbe continuare a sorprendere anche nel corso delle prossime settimane.

Orario Il Segreto: oggi comincia alle ore 15:35 circa

La telenovela Il Segreto anticiperà il suo orario di inizio a partire da oggi 11 giugno.

Il Segreto comincia prima: oggi partirà alle ore 15:35

Nel pomeriggio di Canale 5 non ci sarà più il daytime del Grande Fratello 16, di cui ieri sera è andata in onda la finalissima, e al suo posto ci saranno proprio le vicende di Puente Viejo. Esse cominceranno alle ore 15:35 circa, al termine della nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" e si concluderanno alle ore 17:15 circa, lasciando spazio a Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso. Tale orario risulterà confermato, con delle piccole variazioni, anche nei prossimi giorni.

Pubblicità

Ma attenzione alla programmazione del weekend che sarà portatrice di brutte notizie: oltre alla sospensione degli appuntamenti pomeridiani del sabato e della domenica, Mediaset ha deciso di cancellare il serale pre-festivo de Il Segreto su Rete 4. Salvo ulteriori variazioni dell'ultimo momento, esso sarà infatti dedicato soltanto alla "cugina" Una Vita.

Anticipazioni Il Segreto dell'11 giugno: una telefonata alla villa

Passando invece alle anticipazioni de Il Segreto della puntata di oggi 11 giugno, esse concederanno ancora spazio alla difficile situazione nella quale si troverà Elsa dopo la caduta dal dirupo di Antolina. La Laguna continuerà a proclamare la sua estraneità alla caduta di Antolina dal dirupo ma le sue parole non avranno purtroppo alcun riscontro tra i compaesani, che continueranno a non crederle.

Le buone notizie riguarderanno, invece, una telefonata che giungerà alla villa: i sequestratori si metteranno in contatto con Fernando e detteranno le loro condizioni per il rilascio di Emilia e Alfonso. Sarà il Mesia a parlare direttamente con loro e ad accordare luogo e orario dell'incontro. La resa dei conti, anche in questa delicata questione, questa volta potrebbe essere davvero molto vicina.