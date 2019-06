La programmazione de Il Segreto e Una vita continuerà ad essere caratterizzata da variazioni di palinsesto per tutta la prima settimana di giugno, finendo per modificare le abitudini dei fedeli telespettatori. Già lo scorso martedì sera le due serie iberiche non avevano trovato spazio nella prima e seconda serata di Rete 4 e successivamente erano state spostate al sabato, sempre di sera. Tale decisione verrà riconfermata anche nella giornata di oggi 4 giugno.

Le novità riguarderanno i prossimi giorni, sia per quanto riguarda la programmazione del sabato che quella di domenica. La decisione di sospendere le due telenovelas e Beautiful in occasione del 2 giugno non è stata causata solo dalla Festa della Repubblica italiana. Anche domenica prossima, infatti, non ci sarà spazio su Canale 5 per le tre amatissime serie televisive.

Programmazione serale Il Segreto e Una Vita: confermato il sabato

Questa sera Il Segreto e Una Vita non verranno trasmesse su Rete 4 e al loro posto ci sarà il film "Freedom oltre confine".

Una Vita e Il Segreto: stasera non vanno in onda su Rete 4

Per poter seguire l'appuntamento del dopocena, i telespettatori dovranno attendere qualche giorno in più. Come accaduto la scorsa settimana, infatti, Mediaset ha deciso di rinnovare le puntate del sabato sera sempre su Rete 4. L'8 giugno, Il Segreto comincerà alle ore 21:25 e proseguirà fino alle ore 22:30, successivamente sarà la volta di Una Vita che si concluderà alle ore 23:30. Segnaliamo, inoltre, che in tale data ci sarà un'altra variazione destinata a non essere affatto gradita dai fan delle due telenovelas.

Né Il Segreto, né tanto meno Una Vita e Beautiful troveranno spazio nel pomeriggio di Canale 5 del sabato: al loro posto verrà trasmessa la replica della fiction "L'Isola di Pietro".

Variazioni nella programmazione della domenica

L'estate è alle porte e Mediaset cambia la programmazione de Il Segreto e di Una Vita (oltre che di Beautiful) per concedere ai telespettatori la possibilità di organizzare delle gite fuori porta senza perdere una sola puntata.

È così che dall'8 giugno non andrà più in onda la puntata del sabato pomeriggio e lo stesso provvedimento verrà preso anche il giorno successivo. Domenica 9 giugno, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset non concederà più spazio a soap e telenovelas, lasciando campo libero alla fiction "L'Onore e il Rispetto - Ultimo capitolo". Segnaliamo, infine, un'ulteriore novità riguardante la serie ambientata ad Acacias 38. Fino a venerdì 7 giugno, Una Vita durerà circa due ore, occupando anche il posto lasciato libero da Uomini e donne.

Ma la novità non verrà riconfermata il 10 giugno, quando farà il suo esordio la nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", in onda a partire dalle ore 14:45.