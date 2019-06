Le puntate de Il Segreto di luglio regaleranno nuovi colpi di scena capaci di innescare ulteriori cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo alle ore 15:25 lunedì 1 luglio sottolineano che il dottor Zabaleta sarà costretto a prendere una decisione inaspettata. Il medico dovrà dare l'incarico a un'altra persona per occuparsi degli ammalati che stanno lottando tra la vita e la morte per via dell'epidemia di varicella.

Alvaro verrà impiegato all'interno dell'ospedale di campagna, con l'intento di prendersi cura degli abitanti di Puente Viejo. Elsa dimostrerà di dare un contributo importante vestendo i panni di infermiera e la sua presenza si rivelerà fondamentale per i pazienti. La Laguna ha così rinunciato, almeno per il momento, a lasciare il paese. Tuttavia Antolina non smetterà di pianificare la sua vendetta ai danni della rivale in amore.

Saul comincia a indagare sulla scomparsa di Julieta

La Laguna dovrà fare i conti con il carattere difficile del medico.

Quest'ultima non saprà in quale modo agire, dopo essersi accorta del disprezzo nutrito dal sostituto di Zabaleta verso di lei e vorrà trovare una soluzione per cambiare l'atmosfera. Si creeranno così i primi screzi nel rapporto tra Alvaro ed Elsa (Alejandra Meco). Il medico non perderà tempo per mettere in difficoltà Elsa. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Saul, che dovrà fare i conti con una serie di stravolgimenti pronti a complicare il matrimonio progettato con Julieta. L'uomo non potrà rassegnarsi di fronte all'idea che l'Uriarte sia scomparsa poco prima della pronuncia delle promesse matrimoniali.

Consuelo prova a dare una sua versione dei fatti e decide di parlare con l'Ortega per risolvere la questione

La nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) sarà la vittima del piano ordito da Prudencio (Josè Milan). Julieta, scomparsa nel nulla dopo aver ricevuto una telefonata da una persona misteriosa, non potrà presentarsi all'altare. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che la Uriarte cadrà nel tranello ordito dall'ex marito, deciso a impedire il matrimonio con Saul.

Consuelo deciderà di andare a parlare della situazione con l'Ortega per cercare una soluzione atta a ritrovare Julieta. La nonna dell'Uriarte darà una propria versione dei fatti ma dovrà fare i conti con la reazione dell'Ortega che non crederà alle sue parole. Inoltre, Prudencio racconterà a Fernando Mesia un retroscena su Maria Castaneda che lo farà infuriare. Infine, Onesimo e Hipolito combineranno l'ennesimo guaio, spinti dalla loro curiosità verso le novità.