Tutti i fan della soap opera iberica "Il segreto" dovranno tenersi forti, perché li attendono nuove puntate nella settimana che va da martedì 4 giugno a sabato 8.

In primis, Antolina rivelerà a suo marito un segreto sul passato di Elsa: quest'ultima in seguito alla morte di sua madre è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per superare il lutto, ma questa cosa non l'ha mai rivelata a Isaac nemmeno quando stavano insieme.

Guerrero, in un primo momento non crederà a sua moglie, ma quelle parole continueranno a penetrargli la mente e non si darà pace finché non avrà scoperto la verità.

Infatti, Isaac andrà all'emporio dove lavora Elsa e con una scusa riuscirà ad usare il suo telefono per ottenere qualche informazione. Da quest'ultimo, scoprirà che la ragazza è stata davvero ricoverata in un manicomio.

Ma non è tutto, perché la perfida biondina riuscirà ad insinuare dubbi anche sulla sanità mentale della Laguna e la umilierà davanti a tutti gli abitanti del paese, sostenendo che abbia ucciso i suoi genitori. Antonia però non si limiterà solo a questo, ma si spingerà ancora più oltre: infatti, dopo aver scoperto che il figlio che porta in grembo è affetto da una rara malattia, proverà a sfruttare questa cosa in suo favore e riuscirà a danneggiare ancora una volta la sua rivale in amore.

Il Segreto, puntate dal 4 all'8 giugno: Isaac dirà alla Laguna di essere un'assassina

L'ex ancella tenterà di abortire e poi accuserà Elsa di aver tentato di ucciderla. Il carpentiere marito della biondina quando verrà a sapere dello spiacevole episodio accuserà Elsa di essere un'assassina e chiuderà tutti i ponti con lei. Isaac deciderà dunque di fidarsi completamente della moglie. Il piano di Antolina riuscirà solo in parte, perché infangherà il nome della Laguna, ma non riuscirà ad abortire e dovrà quindi escogitare un nuovo malefico piano.

Fernando andrà in villa e comunicherà l'indirizzo in cui sono nascosti Emilia e Alfonso

Nel frattempo Carmelo consegnerà una pistola a Saul per proteggere Severo e tutta la sua famiglia, nel caso in ci i Molero volessero vendicarsi. Infatti, Lamberto figlio di Eustaquio Molero andrà alla locanda con i suoi scagnozzi e comincerà a creare problemi e a molestare Julieta. Proprio per questo motivo, Ortega interverrà tirando fuori l'arma e la punterà contro Molero junior, per difendere la sua amata.

Lamberto userà questo errore del ragazzo per farlo incriminare. Intanto, Severo vincerà la causa e i lagunari riceveranno un risarcimento dal proprietario della miniera.

Invece, Fernando nelle puntate precedenti, dopo aver detto di non sapere dove si trovano Emilia e Alfonso e dopo aver fatto preoccupare seriamente Maria e Raimundo, tornerà in villa con una bella notizia. Infatti, Mesia comunicherà l'indirizzo in cui sono tenuti nascosti i coniugi Castaneda.