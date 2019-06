Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano gli sviluppi drammatici che prenderà la storyline di Maria Castaneda. Severo, deciso a rovinare economicamente Francisca, ha piazzato un ordigno nei suoi terreni, scegliendo però il posto meno adatto. In quella sfortunata giornata infatti, era in programma il matrimonio di Fernando e Maria Elena. L'esplosione della bomba ha causato una miriade di feriti e decessi, tra cui quello della sfortunata neo sposa del Mesia.

Come se non bastasse, Maria è rimasta intrappolata sotto un cumulo di macerie. Nonostante si sia salvata, la Castaneda ha perso l'uso delle gambe ed è stata costretta a ricorrere ad una sedia a rotelle. Fernando, sentendosi profondamente responsabile, farà di tutto per trovare una soluzione, sebbene il dottor Zabaleta non abbia dato speranze a Maria.

Il Segreto anticipazioni: Maria perde l'uso delle gambe

Nelle puntate spagnole Il Segreto, Maria vivrà l'ennesimo dramma.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria e Fernando lasciano Puente Viejo

Dopo essere rimasta coinvolta nell'esplosione dell'ordigno piazzato da Severo, resterà intrappolata sotto dei macigni. La Castaneda verrà tratta in salvo, ma le sue condizioni saranno disperate. Dopo qualche giorno di coma, Maria si sveglierà ma il dottor Zabaleta le comunicherà una notizia drammatica. Purtroppo, il peso dei massi ha compromesso il midollo spinale, causandole la paralisi delle gambe. Davanti alla triste verità, Maria non riuscirà a reagire e manifesterà ai suoi cari il desiderio di morire.

Fernando, dal canto suo, si sentirà responsabile della sorte della ex moglie e vorrà fare di tutto per trovare una soluzione. Sarà così che si metterà in contatto con un luminare cubano, che darà ad entrambi una sottile speranza.

Il Segreto: Maria e Fernando in viaggio verso la speranza

Il Mesia comunicherà a Maria la lieta notizia, che darà alla donna una flebile speranza. Ritrovato il coraggio di sempre, la Castaneda accetterà l'aiuto di Fernando, pronto a tutto pur di farle recuperare l'uso delle gambe.

A confortare Maria saranno anche Esperanza e Beltran, che non lasceranno nemmeno un minuto sola la loro adorata madre.

Maria comunicherà così a Francisca l'imminente partenza per L'Avana, ma la matrona non prenderà affatto bene la notizia. Nonostante la reticenza della Montenegro, Maria e Fernando si metteranno in viaggio verso Cuba, con la speranza di risolvere la situazione grazie all'aiuto del chirurgo contattato dal Mesia. Stando alle anticipazioni Il Segreto, Francisca dovrà rassegnarsi all'idea di separarsi dalla sua figlioccia e sperare che l'idea di Fernando possa ridare una vita felice alla sfortunata Maria.