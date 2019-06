La settimana che va dal 10 al 14 giugno riserverà molti colpi di scena per i fan de Il Segreto, che potranno assistere al ritorno di alcuni personaggi molto amati. Alfonso ed Emilia, grazie all'intervento di Maria e Fernando verranno liberati, ma la coppia sarà costretta a rifugiarsi di nuovo a Parigi, in quanto ancora ricercata per l'omicidio del generale Perez De Ayala. I telespettatori della soap iberica assisteranno anche il ritorno di Donna Francisca, la quale ha inscenato la sua morte solo per smascherare Fernando.

Dopo aver dato la colpa ad Elsa per averla spinta dal burrone, Antolina tenterà nuovamente di abortire e questa volta il piano sembrerà andare a buon fine.

Il Segreto, anticipazioni: Emilia e Alfonso liberati da Maria e Fernando, Francisca è viva

Molte le novità che sorprenderanno i telespettatori de Il Segreto nel corso della prossima settimana. Una volta scoperto il nascondiglio di Emilia e Alfonso, Fernando si rifiuterà di consegnare il denaro del riscatto, in quanto sospetta che i sequestratori vogliano tendergli una trappola.

Il segreto, trame 10-14 giugno: Emilia e Alfonso vengono liberati, Antolina abortisce

Inizialmente saranno vani anche i tentativi di Maria di far cambiare idea all'uomo, solo quando la Castaneda deciderà di consegnare lei stessa il denaro del riscatto, il Mesia deciderà di accompagnarla, temendo per la sua incolumità. I due, una volta raggiunto il luogo indicato dai rapitori, si troveranno davanti ai malviventi, che però verranno uccisi dal Mesia. Emilia e Alfonso saranno finalmente liberi e potranno riabbracciare la figlia, la quale si accorgerà che la madre è incinta.

Nel frattempo la misteriosa donna nascosta nelle catacombe della Villa si paleserà proprio a Fernando: si tratta di Donna Francisca che ricompare 'viva e vegeta'. Solo l'intervento di Raimundo farà desistere la Montenegro dal proposito di vendicarsi di Fernando, il quale si renderà conto di essere stato preso in giro da tutti.

Il Segreto, trame 10-14 giugno: Antolina abortisce

Anche nelle puntate in onda da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno vedremo come Antolina sia disposta a tutto pur di abortire il figlio che porta in grembo, in modo da non essere smascherata.

Dopo aver fatto credere di essere stata spinta nel burrone da Elsa, quest'ultima sarà mal vista da tutti i paesani, che la incolperanno per l'accaduto. L'ex ancella, come rivelano gli spoiler sui nuovi episodi, tenterà di nuovo di farsi del male e si colpirà al ventre con un tagliere, procurandosi una forte emorragia. Il dottor Alvaro Fernandez, che sostituisce temporaneamente Zabaleta, non riuscirà a fare nulla per salvare il bimbo, quindi il piano di Antolina questa volta andrà a buon fine.

Sarà Isaac a comunicare alla moglie l'avvenuto aborto. La giovane scoppierà in un pianto disperato, incolpando ancora una volta Elsa per quanto accaduto.