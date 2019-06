Il Segreto, la soap opera spagnola di Canale 5, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati della telenovela iberica. Gli spoiler dal 10 al 15 giugno non sfuggono a questa regola: protagonisti indiscussi delle puntate della prossima settimana saranno i rapiti Emilia ed Alfonso Ulloa che, dopo tanto tempo dal loro rapimento, saranno finalmente liberati. Ma per i coniugi Castaneda ci sarà un'altra straordinaria sorpresa.

Uno spazio fondamentale nella trama verrà riservato anche alla diabolica Antolina che proseguirà nel suo malvagio intento nei confronti della povera Elsa Laguna. La stessa moglie di Isaac si lancerà da un dirupo e perderà il bambino che portava in grembo. Come sempre, la ''biondina'' rivolgerà le sue accuse contro Elsa. Intanto farà la sua comparsa la rediviva Francisca Montenegro.

Il Segreto, anticipazioni fino al 15 giugno: Emilia e Alfonso sono liberi

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Segreto dal 10 al 15 giugno raccontano di Antolina che si convincerà di volere abortire a tutti i costi e, proprio per questo, si procurerà volontariamente una ferita all'addome con un tagliere.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia aspetta un bambino.

Successivamente, la stessa Antolina si butterà giù da un dirupo. Non solo, inizialmente Fernando Mesia deciderà di non presentarsi all'appuntamento con i rapitori di Emilia e Alfonso, poi su indicazione di Maria e Mauricio, cambierà idea. Arrivato sul posto, il Mesia ucciderà i rapitori dei coniugi Castaneda. Maria intanto, metterà in salvo i suoi genitori e farà una scoperta davvero sconvolgente: Emilia Ulloa è incinta.

Il Segreto, Emilia è incinta: Francisca cerca di uccidere Fernando Mesia

Come detto nei paragrafi precedenti, dopo l'uccisione dei rapitori e la liberazione di Alfonso e Emilia, si scoprirà dell'inaspettata gravidanza di quest'ultima.

Poco prima di abbandonare il luogo di prigionia, la ''dark Lady'' di Puente Viejo, Francisca Montenegro, si presenterà davanti a Fernando e cercherà di ucciderlo puntandogli una pistola. Il tempestivo intervento di Raimundo sarà provvidenziale per salvare la vita al Mesia. Isaac scoprirà dell'aborto da parte di sua moglie e si infurierà contro Elsa, accusata di avere spinto Antolina giù dal dirupo. La stessa Laguna si confiderà con Consuelo, sospettando che Antolina abbia provocato volontariamente la perdita del bambino che portava in grembo.

Emilia e Alfonso, dopo la liberazione, andranno a Parigi per rispondere dell'omicidio di Perez De Ayala, per il quale sono da tempo ricercati dalle autorità francesi. Cosa succederà agli abitanti di questa appassionante soap opera spagnola? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto.