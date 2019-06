Sono in arrivo dei clamorosi risvolti, nei prossimi episodi italiani della serie televisiva Il Segreto. Tra qualche settimana Elsa Laguna uscirà finalmente allo scoperto con il dottor Alvaro Fernandez. Quest’ultimo apprenderà che l’ex fidanzata di Isaac Guerrero non vuole che nessuno sappia che si è impossessata degli averi del defunto padre Amancio per continuare a far credere che è povera. In particolare la sorella di Jesus farà presente al sostituto di Zabaleta di aver portato avanti questa messinscena sulla sua situazione finanziaria perché sperava che sarebbe tornata con il marito di Antolina.

Quest’ultima, essendo a conoscenza dell'affinità tra la sua rivale e il nuovo medico, andrà su tutte le furie non appena Dolores le dirà che Alvaro ha deciso di rimanere a Puente Viejo grazie a Carmelo. L’ex ancella inizierà a temere che a causa del Fernandez lei e il marito non potranno sbarazzarsi della Laguna.

Antolina abortisce, la Laguna fa una generosa offerta al Fernandez

Gli spoiler delle puntate in onda in Italia la prossima settimana annunciano che la diabolica Antolina riuscirà nel suo diabolico piano dopo aver fallito il primo tentativo.

Il Segreto, spoiler: Elsa rivela ad Alvaro di essere ricca, Antolina su tutte le furie

Dopo essersi procurata una caduta con lo scopo di causarsi un aborto, la moglie di Isaac farà in modo di far ricadere la colpa su Elsa Laguna. L’ex ancella riuscirà a mettere fine alla sua gravidanza colpendosi tante volte il ventre con un tagliere. La moglie del falegname farà i conti con una grave emorragia fino a perdere il figlio che aspettava nonostante il pronto intervento del dottor Alvaro Fernandez giunto a Puente Viejo per sostituire Zabaleta.

La new entry trascorrerà parecchio tempo insieme all’ex fidanzata del Guerrero visto che entrambi si prenderanno cura degli abitanti che verranno contagiati dalla varicella. In seguito, precisamente quando il nuovo medico inizierà ad apprezzare la Laguna, verrà aggredito da alcuni malviventi nella piazza del paese. Alvaro sceglierà di essere sincero con la sua assistente rivelandole di essere stato picchiato per non aver saldato un debito ad un usuraio quando viveva in Portogallo.

Dopo aver fatto presente alla Laguna di trovarsi nella scomoda situazione per aver salvato la vita a dei bambini, il Fernandez la conquisterà al tal punto che gli darà un’ingente somma di denaro per chiudere i conti con il suo ricattatore.

Elsa rivela la verità ad Alvaro, Antolina cerca di far cambiare idea a Carmelo

Il sostituto di Zabaleta non riuscirà a farsi svelare dalla sua interlocutrice la provenienza dei soldi che gli ha dato. In seguito Elsa prenderà le difese di Alvaro quando Dolores inizierà a mettere in giro dei pettegolezzi sulla rissa che ha visto coinvolto l’uomo.

L’ex fidanzata di Isaac sottolineerà alla pettegola di Puente Viejo che il suo amico è stato ferito per aver curato dei pazienti ammalati di morbillo. Grazie all’intervento della Laguna, la madre di Hipolito rimedierà, facendo sapere a tutti i cittadini che il Fernandez è un eroe. Quest’ultimo, non appena verrà a conoscenza che i paesani hanno smesso di parlare male di lui grazie ad Elsa, la inviterà ancora una volta a rendere pubblica l’offerta che gli ha fatto.

La Laguna, stanca di dover mentire, rivelerà ad Alvaro che, pur avendo ricevuto l’eredità del padre Amancio, ha continuato a fingere di trovarsi in una condizione disagiata, per rimanere accanto ad Isaac ma, soprattutto, per poter rovinare la reputazione di Antolina. Dopo aver appreso finalmente che Elsa è benestante, il Fernandez accetterà di diventare il nuovo dottore della cittadina iberica su richiesta del sindaco Carmelo. La scelta di Alvaro non sarà affatto gradita dalla moglie del Guerrero che cercherà di convincere il Leal a cambiare idea precisando che il sostituto di Zabaleta, oltre a non aver salvato la vita al suo bambino, ha causato la sua sterilità.