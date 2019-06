Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler degli episodi che partono da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna verrà presa di mira dal popolo di Puente Viejo che la indicherà come la responsabile di quanto successo alla moglie di Isaac.

La giovane donna si recherà a casa del parroco Don Anselmo per fare una confessione con il prete al quale spiegherà di non aver fatto del male ad Antolina. Aumenteranno le tensioni tra Eustaquio e Saul dopo che il figlio Lamberto lo informerà di essere stato minacciato con una pistola dal Santacruz. Il signor Molero, dopo l'affronto subito, si vedrà costretto a cominciare la guerra contro Julieta e Saul che sono vicini a festeggiare la cerimonia nuziale.

Anticipazioni Il Segreto: Alfonso e Emilia saranno arrestati

Elsa vorrà chiarire la situazione con Isaac e si servirà dell'aiuto di Matias con l'intento di far aprire gli occhi all'uomo. Antolina non si tirerà indietro dal continuare il piano contro la rivale e finirà per darsi dei colpi alla pancia.

Il Mesia deve fare delle valutazioni importanti

Fernando sarà chiamato a valutare le condizioni imposte dai rapitori dei coniugi Castaneda ma non vorrà portare i soldi nel luogo d'incontro. La paura del Mesia sarà legata alla possibilità di un complotto ai suoi danni ma dovrà fare i conti con le richieste di Maria e Raimundo.

Queste due persone spingeranno l'uomo a cambiare idea ma non si tratterà di un'impresa facile. Il dottor Fernandez si presenterà in casa di Antolina per dare il dovuto soccorso alla donna ed Elsa non avrà dubbi. La Laguna si dirà sicura del fatto che la consorte di Isaac non è incinta ma verrà contraddetta dalle rivelazioni di Matias (Ivan Montes) e Marcela.

I coniugi Castaneda costretti a tornare in Francia per via delle ricerche del Generale

Elsa verrà a sapere che Antolina ha avuto un'emorragia.

La situazione diventerà molto complessa dopo che il dottor Alvaro capirà non di poter evitare l'aborto della consorte di Isaac. La bionda approfitterà della vicenda per accusare Elsa della disgrazia. Fernando riuscirà a uccidere i rapitori di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) per la felicità di Maria. Quest'ultima si renderà conto del fatto che la figlia di Raimundo è incinta. Il Mesia si troverà alle prese con le minacce di Francisca in possesso di una pistola.

La Montenegro verrà fermata dal marito e Fernando farà i conti con il tradimento di Maria. Infine i genitori di Matias saranno costretti a tornare nella città di Parigi in quanto continuano le ricerche del generale Perez De Ayala.