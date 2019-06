Gli spoiler de Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate della nota soap opera spagnola che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Fernando Mesia ucciderà i sequestratori di Alfonso ed Emilia. Poi Maria si renderà conto all'improvviso che sua madre Emilia è incinta. In seguito, Francisca Montenegro uscirà inaspettatamente dal nascondiglio e si mostrerà a Fernando. Subito dopo aver visto il Mesia, Donna Francisca punterà una pistola verso l'uomo, ma verrà fermata dall'arrivo di Raimundo.

Successivamente il Mesia sarà parecchio turbato anche con Gonzalo e Maria. Di seguito gli spoiler delle puntate della serie iberica dal 17 al 21 giugno.

Fernando vuole lasciare Puente Viejo

Nelle puntate de Il Segreto, come detto che verranno trasmesse dal 17 al 21 giugno, Alfonso ed Emilia saranno ancora ricercati dalla polizia a causa della morte di Perez De Ayala. Per tale ragione dovranno recarsi a Parigi, ma prima di partire vorranno salutare Camelia insieme a Marcela e Matias.

Donna Francisca uscirà dal suo nascondiglio.

In seguito Maria annuncerà che presto Esperanza e Beltran arriveranno a Puente Viejo. Successivamente Donna Francisca si presenterà nella piazza del paese per mostrare a tutti gli abitanti che è ancora viva. Poi la donna si recherà al comune per scontrarsi con Severo e Carmelo. Nel frattempo Fernando non riuscirà a perdonare Maria per tutte le bugie che la donna le ha raccontato e gli annuncerà che presto lascerà Puente Viejo. Poi il Mesia consiglierà a Prudencio di prendere la sua stessa decisione. Intanto nel paese si aggirerà uno strano tizio, il quale farà cambiare idea sulle festività natalizie a Meliton e Tiburcio.

Julieta trova uno scialle sporco di pece

Julieta avrà la strana sensazione che qualcuno la stia inseguendo e lo rivelerà a Consuelo, ma inizialmente la donna penserà di essere soltanto molto stressata per l'imminente matrimonio con Saul. In seguito Isaac parlerà con Elsa e gli annuncerà che vorrà impegnarsi per continuare al meglio la sua relazione con Antolina. Successivamente accadrà un evento strano e alquanto macabro: Julieta troverà uno scialle, che le era stato donato in precedenza dagli abitanti di Las Lagunas, completamente sporco di pece.

Per tale ragione l'Uriarte sarà notevolmente spaventata e terrorizzata. Frattanto Irene riceverà un'offerta lavorativa molto importante presso un giornale spagnolo per merito di Anacleto Totana. Più tardi Antolina farà finta di essere stata aggredita da Elsa presso la piazza del paese, ma la Laguna verrà difesa da Consuelo, la quale sarà presente durante la strana 'sceneggiata'. Intanto, Donna Francisca sarà assai debilitata e avrà continuamente degli incubi.

Contemporaneamente Maria verrà a scoprire che l'automobile nella quale viaggiavano Beltran ed Esperanza ha avuto un brutto incidente. Infine Julieta e Saul temeranno che Prudencio stia cercando di ostacolare il loro matrimonio.