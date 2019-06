Antolina e Elsa, le due grandi rivali della soap opera iberica de Il Segreto, saranno al centro degli episodi in programma dal 17 al 21 in Spagna. La Ramos, infatti, sorprenderà tutti quando salverà la vita della Laguna da un brutto malore, dovuto alle complicazioni di una delicata operazione al cuore.

Il Segreto: Elsa ha dei malori

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi trasmessi fino al 21 giugno in Spagna, rivelano che il dottore consiglierà ad Elsa di fare una vita tranquilla dopo essere stata operata al cuore.

La Laguna, a questo punto, studierà un sistema per mettere fuori combattimento la rivale, affinché non faccia più male a nessuno. Anche il Guerrero sarà del solito avviso, tanto da studiare un piano con la complicità di Matias.

Nel frattempo la ragazza avrà la febbre, tanto da far preoccupare Isaac e Consuelo mentre Raimundo (Ramon Ibarra) e la Campuzano vorranno vederci più chiaro sulla partenza di Maria e Fernando a Cuba. Allo stesso tempo, Elsa (Alejandra Meco) minimizzerà i suoi problemi di salute mentre Antolina le augurerà una pronta guarigione.

Il falegname, a questo punto, le suggerirà di uscire immediatamente dalla loro abitazione. Intanto Lola non permetterà al fratello di Saul di mettersi in affari con il cliente, comprato da Donna Francisca per distruggere la sua agenzia di prestiti.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina salva la Laguna

Stando alle trame degli episodi de Il Segreto, trasmessi tra qualche mese su Canale 5, Mauricio dopo aver riaperto gli occhi giurerà di vendicarsi di tutto il male ricevuto dal sindaco, disposto a farsi giustizia da solo dopo la morte di Adela (Ruth Llopis).

Intanto Isaac deciderà di partire per la Munia, lasciando Elsa da sola. Per tale ragione, Antolina (Maria Lima) si offrirà di aiutare quest'ultima nelle faccende domestiche. In questo frangente, la Laguna avrà un nuovo malore, tanto da rendersi indispensabile la somministrazione di un medicinale salvavita. Fortunatamente la Ramos riuscirà a salvare l'ex padrona con un farmaco appropriato.

Consuelo e Marcela non si fidano della Ramos

Intanto Isaac tornerà a casa, dove troverà ad attenderlo la fidanzata, la quale non gli racconterà di essere stata male durante il giorno.

Peccato che la Ramos riveli all'ex marito tutta la verità, tanto che il Guerrero crederà che sia effettivamente cambiata. Di conseguenza, il carpentiere assumerà la furba biondina come aiutante di Elsa. Una decisione che si scontrerà con il parere di Consuelo e Marcela, che non si fideranno nella sua redenzione. La ragazza è davvero cambiata o sta meditando un'atroce vendetta nei confronti della rivale? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi per scoprire cosa accadrà.