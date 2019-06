Non mancano i colpi di scena nelle puntate iberiche attuali de “Il Segreto”. Questa settimana, infatti, l’intero quartiere è stato stravolto dall’ennesimo lutto. A perdere la vita, per colpa di Francisca Montenegro e Fernando Mesia, purtroppo, è stata la maestra Adela. Si preannunciano entusiasmanti le trame dei prossimi capitoli, in programmazione in Spagna dal 10 al 14 giugno. Dalle anticipazioni fornite dal periodico SuperTele, si evince che, a pagarla al posto della moglie di Raimundo Ulloa, sarà il capomastro Mauricio Godoy.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultimo verrà ferito per mano del sindaco di Puente Viejo (Carmelo Leal), e la sua padrona sarà certa che il bersaglio dell’amico di Severo Santacruz era lei.

Elsa viene operata, Adela perde la vita in un incidente stradale

Negli episodi in onda su “Antena 3” da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, il dottor Zabaleta ha comunicato ad Isaac che, anche se l’operazione di Elsa ha avuto un esito positivo, si dovrà aspettare l'evoluzione dell'intervento.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Mauricio riceve uno sparo da Carmelo al posto di Francisca

Nel frattempo, Antolina ha fatto credere a Dolores e Consuelo di essere felice che l’intervento della Laguna sia stato un successo. Successivamente Francisca ha dato inizio alla sua atroce vendetta, ordinando a Mauricio di manomettere i freni dell’automobile in cui viaggeranno Adela e Irene per recarsi fuori città, pur sapendo che porteranno con loro anche il piccolo Carmelito. Il capomastro si è rifiutato di eseguire la richiesta della darklady, per proteggere il figlio di Severo.

Pubblicità

La Montenegro ha subito rimediato, organizzando una festa per bambini, in modo da far rimanere Carmelito a Puente Viejo. Nel contempo Lola, dopo essersi lasciata trasportare dalla passione con Prudencio, ha confessato le sue paure a Marcela. La Campuzano e la maestra, prima di partire, hanno lasciato Carmelito alla villa. A gran sorpresa, il Godoy ha detto a Raimundo di non aver avuto il coraggio di portare al termine il piano della Montenegro. Durante il tragitto, proprio quando Irene e Adela hanno commentato la gentilezza inaspettata di Francisca nei loro confronti, il loro autista ha perso il controllo della vettura.

Le conseguenze dell’incidente stradale sono state gravissime, visto che la moglie di Carmelo è morta sul colpo, mentre la Campuzano è stata trasportata in ospedale.

Mauricio viene ferito dal Leal, il sospetto di Francisca

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, rivelano che Raimundo avrà il timore che il Leal possa vendicarsi della Montenegro. Nel frattempo Fernando approfitterà della situazione per trasferirsi nella sua nuova casa con Maria, Esperanza, e Beltran, con l’intento di farli stare più tranquilli.

Pubblicità

Mauricio verrà ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato da Carmelo: la destinataria dello sparo, però, doveva essere la Montenegro. Quest’ultima, nonostante la guardia civile non trovi nessuna prova per confermare la sua tesi, sarà convinta che il vedovo di Adela ha cercato di ucciderla. A quel punto, la darklady attenderà il risveglio del suo capomastro, per poter avere la certezza che il sindaco sia veramente l’autore dello sparo. Per finire Carmelo sarà a conoscenza di non potersi rifugiare a lungo, mentre Raimundo chiederà ad Irene di convincere il marito Severo a mettere la parola fine alla guerra con sua moglie.