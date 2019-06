Prosegue l’appuntamento con le vicende della popolare soap opera “Il Segreto” creata dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare la settimana prossima, Fernando Mesia per far rimanere Maria Castaneda al suo fianco, la farà cadere in preda alla disperazione. Quest’ultima verrà a conoscenza da un nuovo dottore corrotto proprio dal figlio del defunto Olmo, di essere rimasta per sempre paralizzata.

Pubblicità

Pubblicità

Irene Campuzano e Raimundo Ulloa, invece stringeranno una clamorosa alleanza con l’intento di mettere fine alle continue rivalità tra i loro familiari.

Il nuovo medico di Maria viene corrotto da Fernando, Raimundo e Irene alleati

Negli articoli precedenti è stato già anticipato che nelle puntate andate in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” questa settimana, Maria dopo gli ultimi avvenimenti avvenuti ai membri della casona, ha accettato di trasferirsi a l’Avana con Fernando.

La Castaneda inizialmente aveva portato con sé anche Esperanza e Beltran, ma poi quando ha appreso dal nonno Raimundo che Mauricio è stato ferito al posto di Francisca, ha deciso di mandarli in collegio per farli stare al sicuro. Gli spoiler dei capitoli iberici, in programmazione dal 17 al 21 giugno 2019, svelano che finalmente la figlia di Emilia e Alfonso verrà visitata dallo specialista che Fernando ha fatto arrivare a Cuba proprio per lei. Purtroppo quest’ultimo tenderà un terribile inganno alla sua ex moglie, visto che il medico su sua richiesta farà credere alla figlioccia della Montenegro che non c’è nessuna cura che possa consentirle di tornare a muovere le gambe.

Pubblicità

Il Mesia dopo aver salutato il dottore corrotto da lui, approfitterà dell’occasione per avvicinarsi ancora di più alla Castaneda. Intanto Raimundo all’insaputa della moglie si alleerà con Irene, con l’intento di non far più accadere tragedie.

Antolina torna a vivere con Isaac ed Elsa, Lola tradisce Francisca

In seguito Elsa pur essendo stata dimessa dall’ospedale continuerà a stare male, al tal punto da rischiare la vita quando Isaac non si troverà con lei.

A gran sorpresa la Laguna verrà salvata da Antolina, che le somministrerà i medicinali prescritti dal medico in tempo. L’Ulloa e la Campuzano dopo aver riflettuto a lungo crederanno che la vera causa dei continui conflitti tra Severo, Carmelo e la Montenegro, sia il Mesia. Isaac dopo aver invitato la moglie per l’ennesima volta a prendere le distanze da lui ed Elsa, farà un passo indietro. Il carpentiere ospiterà nella sua abitazione Antolina, quando la stessa gli dirà di voler assistere la Laguna.

Pubblicità

Quest’ultima non prenderà affatto bene il fatto di dover condividere lo stesso tetto con la sua rivale. Nel frattempo la Montenegro dopo aver finto di non sapere chi è colui che ha ferito Mauricio, ordinerà al capomastro di procedere con la sua vendetta contro Carmelo. Successivamente Maria temerà che possa succedere qualcosa alla sua madrina, quando Matias le dirà che non ha ancora seppellito l’ascia da guerra con il Santacruz. Per finire Lola tradirà la sua padrona Francisca, visto che grazie a lei Prudencio non concederà il prestito ad un cliente.