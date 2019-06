Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 24 al 28 giugno 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che un’epidemia di varicella metterà in ginocchio gli abitanti del paesino iberico. Sarà Elsa a dare una mano al dottor Zabaleta nella cura dei malati, suscitando l’ira di Antolina. Fernando intanto, si metterà alla ricerca dei figli di Maria, rischiando la sua vita pur di salvarli. Tutto andrà a buon fine, ma non sarà così per Julieta, la quale sparirà misteriosamente proprio il giorno delle nozze con Saul.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni: Puente Viejo alle prese con un'epidemia di varicella

Un‘epidemia di varicella si sta diffondendo a Puente Viejo ed Elsa verrà nominata responsabile del team sanitario che si occuperà dei malati. La Laguna infatti ha già contratto la malattia in gioventù, motivo per il quale può aiutare il dottor Zabaleta nella cura dei paesani colpiti dalla varicella. Le amorevoli cure di Elsa e il suo impegno verranno ben visti dagli abitanti di Puente Viejo che pare abbiano dimenticato le accuse rivolte alla Laguna e riguardanti l’aborto di Antolina.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Serie TV Anticipazioni Tv

Ad aiutare Elsa nell’ospedale da campo allestito dal dottor Zabaleta ci sarà anche il nuovo medico Alvaro Fernandez, il quale però non andrà d'accordo con Elsa ritenendola responsabile dell'aborto di Antolina.

Il Segreto, spoiler al 28 giugno: Beltran ed Esperanza ritrovati da Fernando, Julieta scompare

Maria sarà sempre più angosciata per la sorte dei figli scomparsi nel nulla dopo l’incidente con l’automobile, che ha visto la morte dell’autista e della bambinaia.

Pubblicità

Contro il parere di donna Francisca, Fernando si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran e giungerà sino ai pressi di un dirupo. Sporgendosi troppo, il Mesia cadrà rovinosamente perdendo i sensi. Al suo risveglio troverà una grotta misteriosa dove troverà i due piccoli malconci ma sani e salvi. Vedremo quindi la felicità di Maria nel riabbracciare Esperanza e Beltran, mentre Fernando non starà affatto bene dopo la caduta e stenterà a riprendersi.

Sarà Maria, riconoscente all’uomo per aver tratto in salvo i suoi figli, ad accudirlo sino al suo risveglio, mentre donna Francisca non riuscirà ad essere clemente con l’uomo. Nel frattempo, Julieta subisce delle strane minacce che le faranno ritrovare il suo abito da sposa tagliato in mille pezzi. Il giorno delle nozze però, la Uriarte sparirà nel nulla. Che fine ha fatto la promessa sposa di Saul? È forse stata rapita?

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto in onda nella settimana che va da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno 2019, su Canale 5, a partire dalle 15:40 circa.