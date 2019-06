Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono i fan della soap iberica nella settimana che va da lunedì 3 giugno a sabato 8 giugno. Dopo aver rifiutato l'offerta di Eustaquio Molero, Severo farà i conti con la rabbia del perfido imprenditore, che vorrà vendicarsi per l'affronto subito. Brutte notizie per Antolina, la quale grazie a Dolores verrà a sapere che probabilmente il figlio che aspetta è affetto da una rara malattia. La perfida biondina tenterà di sfruttare la situazione a suo vantaggio, non solo facendo credere che Elsa sia pazza, ma accusandola addirittura di aver tentato di ucciderla. Novità non piacevoli anche per Maria: Fernando le rivelerà che i sequestratori di Emilia e Alfonso non riconoscono più la sua autorità.

Il Segreto, puntate 3-8 giugno: Carmelo consegna a Saul una pistola

Nelle prossime puntate della soap iberica, continueranno le macchinazioni di Antolina. L'ex ancella rivelerà al marito un episodio sconvolgente del passato della Laguna. Secondo il racconto di Antolina, la giovane fu rinchiusa in un istituto psichiatrico a seguito della morte della madre. Il carpentiere in un primo momento non crederà alle parole della moglie, ma cambierà idea dopo aver parlato con Elsa.

Il Segreto, trame all'8 giugno: Elsa viene creduta pazza, Emilia e Alfonso in pericolo

A questo punto la Laguna verrà creduta pazza, anche perché perderà le staffe in piazza di fronte a tutti i paesani dopo le provocazioni dell'ex ancella. Nel frattempo Carmelo consegnerà a Saul una pistola per difendersi dagli uomini di Eustaquio Molero. Gli scagnozzi dell'uomo infatti arriveranno addirittura a molestare Julieta e Marcela, salvate solo grazie al pronto intervento dell'Ortega.

Anticipazioni all'8 giugno: i Castaneda in pericolo

Negli episodi de Il Segreto in onda dal 3 all'8 giugno, Antolina non si limiterà a far credere a tutti che Elsa sia pazza, ma si spingerà oltre.

L'ex ancella, sospettando che il figlio che porta in grembo sia affetto da una rara malattia congenita, tenterà di abortire e lo farà incolpando proprio la Laguna. Con uno stratagemma la biondina attirerà la sua rivale su una collina e farà credere a tutti di essere stata spinta proprio da Elsa, nel tentativo di ucciderla. Credendo alle parole della moglie, Isaac accuserà la Laguna di essere un'assassina. Antolina quindi sarà costretta ad escogitare un altro piano per eliminare il figlio che porta in grembo.

Intanto, alla Villa Fernando confesserà a Maria di non sapere dove si trovano i suoi genitori, in quanto i sequestratori non riconoscono più la sua autorità. Sembrerà dunque che Emilia e Alfonso siano in grave pericolo e il Mesia deciderà di assentarsi momentaneamente dalla Villa per cercare informazioni sul luogo in cui sono tenuti prigionieri. Hipolito tornerà a casa senza Gracia.