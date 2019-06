A breve i telespettatori de Il Segreto assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra le corsie di un ospedale da campo. Si sta parlando di Elsa e il dottor Alvaro che si avvicineranno nel corso di un'epidemia di varicella. A tal proposito, la Laguna farà una confessione sul suo stato economico che lascerà basito il suo nuovo fidanzato.

Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate in onda nei prossimi giorni in Italia, svelano l'arrivo del dottor Alvaro (Alessandro Bruni) nella soap opera spagnola.

Fernandez, infatti, salverà Antolina, colpita da una grave emorragia dopo aver cercato di sbarazzarsi del figlio che porta in grembo con un pesante tagliere di legno. Come svelato, l'arrivo di Alvaro coinciderà con la costruzione dell'ospedale da campo per arginare l'espandersi di una grave epidemia di varicella. Qui, il medico farà la conoscenza di Elsa (Alejandra Meco), con la quale i rapporti non saranno subito rosei.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa offre dei soldi a Fernandez

Fortunatamente l'uomo rivaluterà la Laguna, tanto da diventare una persona fondamentale nella sua vita.

Il Segreto, trame: Elsa ha ingannato tutta Puente Viejo sulla sua povertà

La donna, infatti, gli presterà soccorso quando verrà malmenato da quattro uomini per via di un grosso debito. Elsa, a questo punto, si offrirà da garante sebbene le intenzioni del dottor Alvaro non siano del tutto buone. Dolores e Isaac, infatti, scopriranno che l'uomo è entrato in un brutto giro, tanto che Elsa farà sapere alla pettegola del borgo che aveva contratto il debito per curare alcuni piccoli pazienti che avevano preso il morbillo in un orfanotrofio.

La Laguna non è povera

Stando alle trame de Il Segreto, si apprende che Dolores cambierà immediatamente parere sul dottor Alvaro, tanto da dipingerlo come un eroe. Il giovane, a questo punto, spingerà la Laguna a rivelare a tutti che gli ha prestato dei soldi. Peccato che quest'ultima rifiuti la proposta. Inoltre confesserà al giovane una sua scomoda verità, riguardo l'eredità di suo padre Amancio. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che l'ex fidanzata di Isaac non è mai caduta in disgrazia.

Si può anticipare che Fernandez accetterà di diventare il medico condotto di Puente Viejo, dopo aver promesso alla giovane di mantenere il riserbo sulla sua ricchezza.

Antolina contro il nuovo dottore

Antolina (Maria Lima), nel frattempo, non condividerà la strana sintonia sorta tra Fernandez ed Elsa, tanto da chiedere al sindaco di licenziarlo in quanto incapace di fare il suo lavoro. Inoltre la Ramos lo incolperà della sua presunta sterilità conseguente all'aborto visto che non è più rimasta incinta del falegname.

Peccato che il marito di Adela non assecondi tale richiesta. Non resta che aspettare le nuove anticipazioni de Il Segreto per sapere come continuerà la storia.