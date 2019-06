Tra qualche settimana i telespettatori de Il Segreto assisteranno alla nascita di un nuovo triangolo amoroso formato da Elsa, Alvaro e Isaac. Nel dettaglio, la Laguna inizierà una love story con il nuovo dottore di Puente Viejo, che desterà la gelosia del Guerrero.

Il Segreto: Elsa vicina ad Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Elsa cercherà di rifarsi una vita insieme ad Alvaro dopo aver chiuso la storia d'amore con Isaac.

Ma la conoscenza non andrà a genio al falegname che più volte andrà quasi alle mani con il nuovo medico di Puente Viejo. Tutto inizierà quando un'epidemia terribile di varicella, invaderà il piccolo borgo iberico. Il dottor Zabaleta, a questo punto, consiglierà a Fernandez di aprire un ospedale da campo per tentare di arginare il problema. A tal proposito, l'uomo chiamerà la Laguna per aiutarlo a gestire i numerosi pazienti affetti dalla malattia, visto che entrambi l'avevano già avuta.

L'ex di Isaac aiuta il nuovo dottore

Qui i loro rapporto non inizierà con il piede giusto, fin quando il nuovo dottore non cambierà parere. Elsa, infatti, si prenderà cura di lui dopo essere stato brutalmente picchiato da alcuni brutti ceffi. In questo frangente, l'affascinante medico le confesserà di essere perseguitato dagli usurai dopo aver contratto un debito oneroso per acquistare i farmaci necessari per salvare alcuni ospiti di un orfanotrofio portoghese.

L'ex di Isaac, a questo punto, si offrirà di pagare il prestito con il malvivente, senza volere niente in cambio. Inoltre gli rivelerà di aver finto il suo status indigente solo per tornare in paese ed indagare su Antolina. Infine Carmelo proporrà ad Alvaro di diventare il nuovo medico ufficiale del paese.

Anticipazioni Il Segreto: il Guerrero assume Agapito

Le trame de Il Segreto svelano che Elsa comincerà a guardare Fernandez con occhi diversi, quando accetterà l'incarico prestigioso offerto dal sindaco.

Peccato che Isaac diventi sempre più geloso dopo aver visto la Laguna coinvolta emotivamente dal nuovo dottore. Inoltre crederà che quest'ultimo stia prendendo in giro l'ex fidanzata. Per tale ragione, il Guerrero comincerà a rovistare tra gli oggetti personali di Alvaro, fin quando troverà un sacchetto pieno di gioielli. Matias, a questo punto, rimprovererà l'amico di ficcare il naso negli affari degli altri. Dall'altro canto, Fernandez chiamerà il suo lavoro per rimettere a posto il dispensario in disuso dopo l'addio di Lucas. A tal proposito, il Guerrero assumerà un investigare privato di nome Agapito, per scoprire gli scheletri nell'armadio del suo rivale.

La Laguna e Fernandez si baciano

Antolina, nel frattempo, spierà l'incontro, tanto da rivelare a Dolores che suo marito si è messo in contatto con un detective privato. A tal proposito, la furba biondina tempesterà di numerose domande il consorte. Il dottor Alvaro, invece, non riuscirà a reprimere l'attrazione per Elsa, tanto da baciarla con trasporto. La fanciulla darà l'impressione di essersi pentita del gesto, sebbene il nuovo dottore le confermi di non avere nessuna intenzione di innamorarsi dopo la fine della sua storia con l'ex fidanzata Chiara.

Tuttavia l'ex ancella confesserà all'amica Marcela di essersi presa una grave sbandata per il sostituto del dottor Zabaleta. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.