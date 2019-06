Fe e Mauricio saranno al centro delle nuove puntate de Il Segreto trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5. La Perez, infatti, farà un'ultima richiesta commuovente al suo amato prima di partire per l'America.

Il Segreto: l'arrivo di Faustino

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi che saranno trasmessi nei prossimi mesi in Italia si soffermano sulle conseguenze della finta morte di Fe. Tutto avrà inizio quando a Puente Viejo giungerà un misterioso uomo, Faustino, che dimostrerà di avere un legame con la Perez.

Infatti pretenderà di avere un chiarimento con la proprietaria dell'enoteca dopo che aveva passato un certo periodo in un lupanare per carpire alcune informazioni su Nazaria, la moglie di Mauricio.

Fe ferita gravemente

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che la donna aveva rubato una valigia contenente dei soldi di proprietà di Don Vincente, l'ex socio di Faustino. La Perez, a questo punto, chiederà aiuto a Godoy per fronteggiare questa spiacevole situazione.

Dall'altro canto il prestanome pretenderà che la donna sia presente alla consegna del denaro rubato in luogo poco lontano da Puente Viejo. Ma ecco il colpo di scena: il losco individuo estrarrà un'arma da fuoco da sotto la giacca dopo essersi impossessato dei soldi. Qui sparerà in pieno petto alla povera Fe, che crollerà tra le braccia di Mauricio. A tal proposito, il capomastro lascerà fuggire il delinquente per prestare soccorso il prima possibile alla sua amata.

Una volta arrivato al dispensario, l'uomo convincerà Alvaro a creare un falso certificato di morte per convincere i malviventi di aver concluso il loro piano.

Raimundo organizza la fuga della Perez in America

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Mauricio si spingerà addirittura ad organizzare un falso funerale. In questo frangente, l'uomo chiederà aiuto a Raimundo per organizzare la fuga di Fe da Puente Viejo, tanto da rassegnarsi all'idea di perderla per sempre.

L'Ulloa, infatti, convincerà la Perez a trasferirsi in America accanto a Rosario e Prado che l'aiuteranno a cambiare vita. Inoltre le prospetterà l'idea di trascorrere alcuni giorni a Parigi insieme ad Emilia e Alfonso prima di imbarcarsi sul transatlantico aiutata da Ramiro che la porterà da sua figlia e la nonna.

Mauricio spiazzato dall'ex domestica

Tuttavia, la simpatica rossa prima di lasciare Puente Viejo chiederà a Mauricio di fuggire insieme a lei.

La Perez, infatti, pregherà il capomastro di accompagnarla nel suo sogno americano in quanto ha paura della sua nuova vita oltreoceano. Ma l'uomo non se la sentirà di dare subito una risposta negativa e deciderà di prendersi del tempo per riflettere. Cosa deciderà di fare il Godoy: scapperà con la sua amata? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi per scoprire cosa accadrà.