Incredibile colpo di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5. I telespettatori italiani, infatti, scopriranno che Fe ha messo in scena la sua morte durante una conversazione tra Raimundo e Mauricio.

Il Segreto: Mauricio aiuta Fe

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate trasmesse nelle prossime settimane, si soffermano sulla finta morte di Fe. La Perez, infatti, inscenerà il suo decesso dopo l'arrivo di Faustino a Puente Viejo.

Come saprete, la simpatica rossa rivelerà a Mauricio che l'uomo la sta cercando dopo che aveva rubato una grossa somma di denaro appartenuta a Don Vincente, il proprietario del lupanare dove esercitava insieme a Magdalena. Tuttavia, la donna non si presenterà nel luogo prestabilito per la restituzione del denaro, tanto che Godoy le proporrà il suo aiuto. Il capomastro, infatti, l'accompagnerà nel pericoloso faccia a faccia con Faustino.

Faustino spara alla Perez

Durante l'incontro, il forestiero non esiterà ad estrarre un'arma da fuoco dalla giacca per sparare un proiettile contro la povera Fe dopo essersi impossessato dei soldi.

Il Segreto, trame: Fe ha finto di morire per scappare dalla furia di Faustino

A questo punto Mauricio, disperato, lascerà che il delinquente scappi lontano mentre accompagnerà l'amata al dispensario dove il dottor Alvaro le presterà i soccorsi. Infine, il capomastro si recherà nella piazza di Puente Viejo dove annuncerà il decesso della proprietaria dell'enoteca.

La proprietaria dell'enoteca ha finto la sua morte

Stando alle trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane, si apprende che i telespettatori di Canale 5 scopriranno che Fe (Marta Tomasa) non è passata a miglior vita.

Mauricio (Mario Zorilla), infatti, confesserà a Raimundo (Ramon Ibarra) che la proprietaria dell'enoteca è viva e vegeta, tanto da chiedere di nasconderla fino alla sua fuga. Nel dettaglio, Godoy spiegherà al marito di Donna Francisca (Maria Bouzas) che Faustino non esiterebbe a ritornare a Puente Viejo per concludere il suo piano qualora venisse a scoprire che la Perez è ancora viva. Per questo motivo, l'uomo organizzerà una veglia funebre in onore della sua amata, sebbene riveli che si tratta di una messa in scena per non dare un dolore agli ospiti.

Se Dolores, la Montenegro e Fernando (Carlos Serrano) saranno all'oscuro di tutto ciò, il dottor Alvaro (Alessandro Bruni) confesserà alla nuova fidanzata Elsa (Alejandra Meco) di aver firmato un finto certificato di morte a Fè per salvarla dalla furia assassina di Faustino. Possiamo anticipare che il vecchio locandiere aiuterà la simpatica rossa a fuggire in America per ricongiungersi con Prado e sua nonna Rosario. Come avanzerà la storia? I nuovi sviluppi su questa avvincente vicenda lo sveleranno.