A breve i seguaci de Il Segreto assisteranno all'arrivo di Faustino, una vecchia conoscenza di Fe. L'uomo, infatti, si rivelerà essere una minaccia, quando farà fuoco contro la proprietaria dell'enoteca per vendicarsi di un torto subito durante la sua permanenza in un lupanare.

Il Segreto: l'arrivo di Faustino

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Fe interpretata dall'attrice spagnola Marta Tomasa.

La Perez, infatti, vivrà momenti di pura tensione per l'arrivo di Faustino, un losco individuo che chiederà alla proprietaria dell'enoteca dei soldi che lei aveva rubato a Don Vincente.

Come si può ricordare, la donna aveva trascorso alcuni mesi in un lupanare dove aveva scoperto la vera identità di Nazaria Gorostiza, la moglie di Mauricio morta a causa di Simon Perez De Ayala. La simpatica rossa, a questo punto, cercherà di depistare il nuovo arrivato una volta accortasi della sua presenza nel paesello.

Il Segreto, trame: Fe in gravi condizioni dopo un colpo d'arma da fuoco in pieno petto

Inoltre impaurita chiuderà addirittura la bottega di vini per trovare riparo nell'abitazione di Julieta, vittima ancora delle violenze subite da parte di Eustaquio e Lamberto Molero, uccisi per mano di Carmelo Leal e Don Berengario.

Anticipazioni Il Segreto: Fe in pericolo

Uno strano comportamento che sarà notato da Godoy, il quale capirà che non si tratta di un semplice compratore di vini, tanto da chiedere spiegazioni a Fe. La donna, a questo punto, sarà costretta a rivelare a Mauricio di conoscere molto bene il nuovo arrivato, intenzionato a riavere una somma cospicua di denaro nascosta in una borsa che aveva rubato nella casa di appuntamenti su consiglio di Magdalena. Infine la Perez crederà che Faustino abbia intenzione di ucciderla, se non accetta di sottostare al suo ricatto.

Mauricio incontra Faustino

Le trame de Il Segreto svelano che Fe disperata chiederà l'aiuto di Mauricio, il quale si farà in quattro per tentare di levarla dai grossi guai in cui si è cacciata. Il capomastro di Donna Francisca, a questo punto, studierà scrupolosamente il piano, sebbene l'unico modo sia quello di restituire il malloppo a Faustino. Di conseguenza, Godoy darà appuntamento al forestiero in un posto isolato del borgo iberico, ma quest'ultimo pretenderà la presenza della Perez all'incontro.

Mauricio, a questo punto, si metterà d'accordo con la proprietaria dell'enoteca per raccontare una bugia a Faustino sui soldi rubati. Nel dettaglio, l'ex coppia darà la colpa alla povera Magdalena del furto, visto che non può testimoniare il falso in quanto morta.

La Perez riceve un proiettile in pieno petto

Purtroppo l'incontro non andrà per il verso sperato. Faustino, infatti, dopo aver recuperato tutti i soldi non esiterà a sparare un colpo d'arma da fuoco contro la povera Fe, asserendo che gli è stato ordinato dai suoi complici.

Allo stesso tempo, Mauricio proverà a fare scudo alla sua amata per poi capire che è stata raggiunta da un proiettile in pieno petto. Infine il losco individuo verrà tramortito dal capomastro mentre l'ex serva della Montenegro sarà in gravi condizioni. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.