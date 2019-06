Nelle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, i fan de Il Segreto dovranno dire addio alla simpatica Fe. Mauricio, infatti, annuncerà al popolo di Puente Viejo che la Perez è deceduta in seguito alla ferite riportate dopo l'incontro con Faustino.

Il Segreto: Fe in pericolo

Stando alle anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane, scopriamo che tutta la popolazione di Puente Viejo sarà sconvolta da un nuovo lutto.

Tutto avrà inizio con l'arrivo di Faustino, un losco individuo che dimostrerà di conoscere assai bene Fe (Marta Tomasa). L'uomo, infatti, chiederà subito ai concittadini, tra cui Marcela dove poter trovare la Perez in quanto è un suo amico di vecchia data. La moglie di Matias all'oscuro delle malvagie intenzioni del forestiero, gli rivelerà che l'amica ha trovato alloggio nell'abitazione di Julieta e Saul, nel frattempo convolati a giuste nozze nonostante le minacce di Eustaquio e Lamberto Molero.

Il Segreto, trame: gli abitanti di Puente Viejo scoprono che Fe è morta

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che la Perez aveva rubato una somma ingente di denaro appartenuta al defunto don Vincente, il proprietario del lupanare dove aveva anche lei lavorato per capire chi davvero fosse Nazaria, la moglie morta di Mauricio Godoy.

Anticipazioni Il Segreto: Faustino spara alla Perez

Le trame de Il Segreto rivelano che Mauricio (Mario Zorilla) farà di tutto per aiutare la sua amata Fe in questa delicata faccenda. Infatti darà appuntamento a Faustino nel bosco, se quest'ultimo non pretendesse la presenza della Perez per restituirgli il denaro e fare il nome dei suoi complici.

La donna, a questo punto, accetterà di seguire Godoy nella boscaglia, dove il malvagio uomo non esiterà a spararle contro un colpo d'arma da fuoco che la colpirà in pieno addome. Per tale ragione il capomastro trasporterà velocemente la sua amata al dispensario, dove il dottor Alvaro si prodigherà per salvarle la vita mentre il furfante riuscirà a far perdere le proprie tracce.

Julieta sconvolta per la morte dell'amica

Poco ore dopo, il capomastro della Montenegro comparirà in evidente stato confusionale nella piazza del borgo iberico dove rivelerà che Fe non è sopravvissuta alle ferite inferte da Faustino.

Una notizia che getterà nella disperazione tutti gli abitanti, sebbene la più addolorata sarà Julieta ancora profondamente scossa dopo essere stata abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. Ma ecco il colpo di scena: la trama si tingerà di alcuni impresti. Mauricio, infatti, organizzerà il più velocemente possibile i funerali dopo essersi rifiutato di sporgere denuncia per l'omicidio della Perez alla guardia civile. Inoltre si rifiuterà di organizzare la veglia funebre alla sua amata, mentre il medico non apparirà per niente turbato dalla morte della sua pazienta.

Per quale motivo? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi per scoprire cosa accadrà.