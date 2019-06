Le future puntate spagnole de Il Segreto riservano interessanti curiosità. Alcune delle anticipazioni delle prossime puntate della nota soap opera riguardano Roberto Sanchez, interpretato dall'attore Juan Dos Santos, amico cubano di Maria, il quale tornerà a Puente Viejo e avrà fin da subito una grande sintonia con la Castañeda. L'uomo conosceva già Maria, poiché è stato vicino alla donna e ai suoi bambini nel periodo in cui Gonzalo era lontano a causa delle missioni umanitarie.

In seguito, Francisca e Fernando si accorgeranno per primi del forte legame che si è creato tra i due e saranno in profondo disaccordo. Successivamente, la Montenegro e il Mesia organizzeranno un piano per danneggiare Roberto. Francisca non avrà molta intesa con il Sanchez, considerato che la donna odierà soprattutto il colore della sua pelle.

Maria e Roberto danzano insieme

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Francisca Montenegro e Fernando Mesia organizzeranno una festa presso la villa per dare il benvenuto a Roberto Sanchez.

Fernando Mesia sarà geloso di Roberto Sanchez e Maria.

In realtà l'evento sarà preparato al solo scopo di controllare il Sanchez e sperare in qualche suo sbaglio che lo metta in 'cattiva luce' con gli abitanti del paese. Durante i festeggiamenti, però, Roberto non commetterà alcuna scorrettezza, invece divertirà e rallegrerà parecchio gli ospiti. L'uomo, infatti, si esibirà in una simpatica danza cubana insieme a Maria. Nel frattempo Francisca capirà che Maria è alquanto interessata a Roberto e avvertirà Fernando dei suoi sospetti. Quest'ultimo sarà parecchio geloso nel vedere i due danzare insieme e sarà preoccupato dalle parole della Montenegro.

Fernando vuole liberarsi di Roberto

Fernando Mesia sarà convinto di avere ancora delle speranze con Maria, per tale ragione vorrà liberarsi definitivamente dell'avversario Sanchez. Intanto Roberto offrirà una mano a Prudencio, il quale è ancora notevolmente debilitato a causa della ferita dovuta allo sparo arrecato da Lamberto Molero. In seguito Maria si offrirà di accompagnare Roberto a casa di Francisca. Per tale ragione Fernando sarà parecchio infastidito e, come raccontano le anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, anche la Montenegro sembrerà molto turbata dalla vicenda.

Le puntate Il Segreto disponibili su Mediaset Play

In attesa dei prossimi episodi de Il segreto è possibile guardare le puntate già trasmesse attraverso il sito dedicato Mediaset Play. Oltre agli episodi già andati in onda in televisione, sulla piattaforma apposita si trovano interessanti video che riguardano le anticipazioni e le trame delle prossime puntate della serie spagnola.