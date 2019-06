Anche le puntate spagnole della prossima settimana de “Il Segreto” lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori. Precisamente nel capitolo numero 2.095, Elsa Laguna, dopo essere stata appena dimessa dall’ospedale, riceverà una bruttissima notizia. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero apprenderà dalla malvagia Antolina che la sua amica Adela non era presente alla festa del suo ritorno organizzata da Marcela, perché è morta durante la sua operazione.

Pubblicità

Pubblicità

Carmelo Leal invece, dopo aver avuto la conferma che la sua dolce metà non ha avuto l’incidente stradale casualmente, si vendicherà, tendando di uccidere Francisca Montenegro.

Lola si preoccupa, Francisca su tutte le furie

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 segnalano che Francisca farà credere a Raimundo di essere sconvolta per il decesso della moglie di Carmelo. Nel frattempo Fernando convincerà Maria a trasferirsi con lui a Cuba, dopo aver ottenuto il consenso dell’Ulloa.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Elsa apprende la morte di Adela, Carmelo si vendica

Consuelo non riuscirà a credere che Antolina si sia introdotta a casa di Isaac soltanto per fare delle pulizie. Intanto Elsa si risveglierà, e la sua salute sembrerà migliorare, mentre Lola dirà a Prudencio di essere preoccupata per i pettegolezzi che Dolores ha diffuso in paese su di loro. Severo sospetterà che il Leal stia preparando qualche vendetta. La Montenegro dopo aver affidato dei nuovi incarichi a Lola per riuscire a sbarazzarsi del fratello di Saul, andrà su tutte le furie per il trasferimento di Maria all’Avana.

Pubblicità

Il Santacruz e Carmelo saranno convinti che l’auto su cui viaggiavano Irene e Adela sia stata manomessa da Francisca. Quest’ultima crederà che la sua figlioccia non si trovi al sicuro nella nuova abitazione.

Carmelo spara a Mauricio, Elsa viene a conoscenza del decesso di Adela

Successivamente il Leal prenderà la mira come un cecchino, per uccidere la Montenegro, non riuscendo nel suo intento, visto che ferirà Mauricio. Quest’ultimo riceverà le dovute cure alla villa della sua padrona, che non riuscirà a stare calma dopo l’accaduto, visto che vorrà farla pagare a colui che ha sparato al suo capomastro al posto suo.

Maria comunicherà al nonno di aver deciso di mandare la figlia e il nipote al collegio, per non farli rimanere in un ambiente così pericoloso. Elsa sarà ansiosa di tornare a casa, invece Lola farà fatica a nascondere il suo nervosismo dopo aver incontrato Francisca. Antolina dopo aver assistito al ritorno della Laguna, giurerà vendetta. L’ex fidanzata di Isaac rimarrà senza parole quando non vedrà Adela alla locanda: purtroppo la Ramos spiazzerà la sua rivale facendole sapere che la maestra è passata a miglior vita.

Pubblicità

Il Guerrero si arrabbierà con la moglie per aver rivelato intenzionalmente alla Laguna che Adela è morta. Purtroppo Elsa a causa della stanchezza fisica perderà i sensi. Per finire Maria si farà finalmente visitare dal medico che ha trovato Fernando, per scoprire se potrà tornare a camminare.