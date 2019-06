Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, Elsa si innamorerà perdutamente del dottor Alvaro non sapendo che quest'ultimo è un complice di Antolina, la sua rivale.

Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sull'arrivo del dottor Alvaro, interpretato dall'attore Alessandro Bruni.

Il medico, infatti, giungerà a Puente Viejo per fronteggiare il propagarsi di una grave epidemia di varicella. Di conseguenza il dottor Zabaleta riterrà opportuno che i malati siano isolati in un ospedale da campo dove appunto Fernandez prenderà servizio. Qui il nuovo personaggio si distinguerà per le sue doti umane. Inoltre sentirà l'esigenza di avere un' aiutante per fronteggiare le esigenze dei numerosi pazienti, contagiati dalla malattia infantile.

Il Segreto, trame: il dottor Alvaro si allea con Antolina per derubare Elsa

Elsa aiuta Fernandez

Elsa, a questo punto, deciderà di proporsi come aiutante per riacquistare la fiducia del popolo dopo che era stata ritenuta una ladra per aver rubato dei soldi alla locanda. Il rapporto tra medico e infermiera non partirà col piede giusto in quanto avranno vedute diverse. Tuttavia con il passare dei giorni il dottor Alvaro cambierà radicalmente comportamento nei confronti della Laguna per il modo di curare i contagiati.

Alvaro si innamora della Laguna

Le trame de Il Segreto raccontano che Fernandez comincerà a vedere Elsa (Alejandra Meco) con occhi diversi.

L'uomo, infatti, tenterà in tutti i modi di conquistarla suscitando la gelosia di Isaac. Dall'altro canto la Laguna troverà nel dottor Alvaro un porto sicuro sebbene le intenzioni di quest'ultimo non sia delle migliori. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che il medico dimostrerà di nascondere un grande mistero. Il primo ad accorgersene sarà proprio il Guerrero tanto da decidere di affrontarlo a muso duro. Intanto la figlia di Amancio sarà sempre più sicura di trascorrere il resto della sua vita insieme al sostituto del dottor Zabaleta, dimenticandosi così del suo ex fidanzato.

Il nuovo dottore è un complice di Antolina

Con il trascorrere dei giorni Elsa ed il dottor Alvaro diventeranno sempre più complici. Fernandez, infatti, farà una dichiarazione d'amore alla ragazza che comunque si riserverà di accettare la proposta di matrimonio. Ma ecco il colpo di scena. In realtà il dottore non è altro che interessato al patrimonio della Laguna. Per tale ragione deciderà di allearsi con Antolina (Maria Lima), ormai disposta a tutto pur di far fuori l'eterna rivale.