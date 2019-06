L'animosità tra Alvaro e Isaac diventerà sempre più accesa nel corso delle puntate de Il Segreto in programma nei prossimi giorni sulle reti Mediaset. Il Guerrero, infatti, scoprirà che il Fernandez non ha raccontato tutta la verità sul presunto suicidio della fidanzata ad Elsa dopo alcune indagini di Agapito.

Il Segreto: Elsa divisa tra due uomini

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Elsa (Alejandra Meco) sarà al centro di un triangolo amoroso formato da Alvaro e Isaac.

I due uomini, infatti, avranno un violento litigio a causa della Laguna. Quest'ultima, infatti, catturerà le simpatie del nuovo dottore di Puente Viejo dopo la momentanea assenza del dottor Zabaleta. Dall'altro canto il Guerrero spierà ogni mossa di Fernandez (Alessandro Bruni) tanto da scoprire che era stato coinvolto in una brutta rissa.

Isaac scopre le bugie di Alvaro

Per tale ragione, il marito di Antolina assumerà un investigatore privato, Agapito, per sondare il passato dell'uomo.

Nel dettaglio, il detective scoprirà che Chiara, la sua presunta fidanzata non si era suicidata in quanto nel suo paese natale non c'erano stati suicidi da oltre 20 anni. Isaac, a questo punto, crederà che Alvaro sia un bugiardo, tanto da spifferare tutto all'ex ancella, che comincerà a nutrire dei dubbi su di lui.

La Laguna affronta Fernandez

Le trame delle puntate de Il Segreto rivelano che Elsa affronterà a muso duro Alvaro chiedendogli di raccontare come stanno realmente le cose su Chiara.

Il nuovo dottore, a questo punto, comincerà a singhiozzare precisando che la sua prima fidanzata era morta a Roma, sebbene le cause del decesso erano state insabbiate dai genitori per paura di uno scandalo. La rivale di Antolina (Maria Lima), a questo punto, crederà a questa versione mentre Isaac sarà dell'opposto parere. Il falegname, infatti, si proclamerà come paladino della giustizia tanto da proteggere la sua amata del nemico.

Nuovo scontro tra il Guerrero e il dottore

Di conseguenza il medico e il Guerrero litigheranno ancora una volta con il medico che farà notare al rivale di essere diventato ormai una persona molto importante per la Laguna e che anche questa volta non è riuscito a metterlo in cattiva luce.

Tuttavia l'amico di Matias (Ivan Montes) sarà sempre più adirato con Fernandez tanto da litigare tutti i giorni con sua moglie Antolina. Infine Don Anselmo, vittima di sensi di colpa, confesserà a Matias e Marcela di ritenersi responsabile delle nozze tra il Guerrero e la furba biondina. Come evolverà la storia? Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi.