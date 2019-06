Maria sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nei prossimi giorni su Canale 5. La Castaneda, infatti, si troverà al centro di un triangolo amoroso formato da Fernando Mesia e Roberto, l'amico cubano arrivato alla Casona dopo la partenza di Gonzalo.

Il Segreto: Fernando vuole riconquistare Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane, si soffermano sulla nascita di un nuovo triangolo amoroso formato da Maria, Fernando e Roberto.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto inizierà con l'arrivo di quest'ultimo a Puente Viejo. L'amico cubano della Castaneda, tuttavia, non piacerà affatto al Mesia (Carlos Serrano), che aveva creduto di avere la strada spianata con la donna dopo il salvataggio dei suoi bambini, rimasti vittime di un terribile fuoristrada. A tal proposito l'uomo resterà per molti giorni tra la vita e la morte per lo sforzo fatto per portare in salvo i piccoli di Gonzalo e Maria.

Anticipazioni Il Segreto: l'arrivo di Roberto

Raimundo (Ramon Ibarra) per riconoscenza proporrà al figlio di Olmo di trattenersi ancora per qualche giorno alla Villa per prendersi cura degli affari della Montenegro.

Il Segreto, trame: Roberto confessa il suo amore a Maria, Fernando geloso

Qui cercherà di riportare la figlia di Emilia (Sandra Cervera) dalla sua parte, tanto da organizzare una festa speciale per i bambini. Ma i piani saranno ostacolati dall'arrivo improvviso di Roberto, che dimostrerà di avere una certa sintonia con la Castaneda (Loreto Mauleon). Fernando, a questo punto, diventerà sempre più geloso del cubano, tanto da aver intenzione di eliminare l'ostacolo una volta per tutte. Anche Donna Francisca (Maria Bouzas) sarà dello stesso parere, sebbene accetti di ospitarlo nella sua tenuta per non fare un torto a suo marito.

Pubblicità

Sanchez ama la Castaneda

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane in Italia, raccontano che Maria confesserà a Roberto di pensare ancora a Gonzalo (Jordi Coll), tanto da soffrire per la fine del loro matrimonio. Sanchez, a questo punto, inviterà la Castaneda a rifarsi una vita, definendo il figlio di Pepa uno stupido in quanto non ha saputo tenersi una moglie e dei figli stupendi al fianco. A tal proposito, confesserà di amarla profondamente, tanto da voler fare da padre ad Esperanza e Beltran.

Maria, d'altro canto, frenerà l'entusiasmo dell'amico, invitandolo a trovare una donna disposta ad amarlo. Donna Francisca, nel frattempo, comincerà a nutrire un odio sempre più forte nei confronti del forestiero sia per il colore della pelle, sia per il modo di corteggiare la sua adorata figlioccia. La matrona, a questo punto, si alleerà con il Mesia per metterlo per sempre fuori gioco. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.