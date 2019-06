Si preannunciano entusiasmanti, le prossime puntate spagnole dello sceneggiato “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra. La malvagia Antolina Ramos, darà dimostrazione di non aver fatto ritorno a Puente Viejo per seppellire l’ascia da guerra con Elsa Laguna come ha fatto credere a tutti gli abitanti. L’ex ancella non appena la sua rivale verrà dimessa dall’ospedale, prometterà di vendicarsi. Maria Castaneda invece si separerà dalla figlia Esperanza e dal nipote Beltran, dato che per farli stare al sicuro li farà entrare in collegio.

Pubblicità

Pubblicità

Antolina decisa a tornare con il marito, la scoperta di Carmelo

Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà negli episodi che il pubblico vedrà sull'emittente televisiva “Antena 3” dal 10 al 14 giugno 2019, svelano che Raimundo temerà che Carmelo potrebbe accusare sua moglie Francisca come colpevole della morte di Adela. Nel frattempo Fernando convincerà Maria ad andare a vivere con lui e i bambini nella casa situata all’Avana che avrebbe dovuto condividere con la sua defunta moglie.

Il Segreto, trame Spagna: Esperanza e Beltran vanno al collegio, Antolina medita vendetta

La Montenegro non appena verrà messa al corrente della partenza della sua figlioccia, perderà le staffe. Successivamente Consuelo continuerà a non fidarsi di Antolina, dopo averla colta in fragrante nell’appartamento di Isaac. L’ex ancella sarà sempre più convinta che riuscirà a tornare tra le braccia del marito, quando la salute della Laguna migliorerà. Nel contempo gli amici di quest'ultima decideranno di organizzare una festa, quando farà ritorno a casa.

Pubblicità

Lola dopo essersi rifiutata di andare a convivere con Prudencio, farà fatica a nascondere il suo nervosismo per aver ricevuto nuovi compiti da parte di Francisca. Carmelo avrà finalmente la certezza che l’auto in cui viaggiavano la sua dolce metà ed Irene è stata manomessa.

Esperanza e Beltran si separano da Maria, la moglie di Isaac prepara la sua vendetta

Il sindaco non appena scoprirà che Adela non è morta accidentalmente, preparerà la sua vendetta contro la Montenegro.

Mentre Maria si sentirà in colpa per aver abbandonato la sua madrina, la diretta interessata si troverà in grave pericolo, perché il Leal tenterà di ucciderla con un colpo di pistola. Ad avere la peggio sarà Mauricio, che verrà ferito al posto della sua padrona. Raimundo comunicherà a Maria ciò che è accaduto al capomastro, e nel bel mezzo della conversazione apprenderà che Esperanza e Beltran andranno in un collegio, per non rimanere a vivere alla casona.

Pubblicità

Nel frattempo Francisca crederà che a sparare al suo fedele braccio destro sia stato il vedovo di Adela. Severo continuerà a stare dalla parte di Carmelo, quando gli dirà di aver ferito il Godoy al posto della Montenegro. Nel frattempo quest’ultima non riuscirà a stare calma, perché si vorrà vendicare. Lola dirà l’ennesima menzogna a Prudencio, facendogli credere di aver incontrato sua sorella invece di Francisca. In seguito quest’ultima farà un passo indietro, precisando al marito di attendere il risveglio di Mauricio per avere la certezza che l’autore dello sparo sia il sindaco.

Pubblicità

Fernando spererà che lo specialista che ha trovato possa guarire Maria: nel frattempo Esperanza e il cugino Beltran si metteranno in viaggio per entrare in collegio. Tutti i paesani accoglieranno con gioia Elsa, e preferiranno non metterla al corrente della morte di Adela per non darle un dispiacere. Purtroppo la perfida Antolina comunicherà alla Laguna che la moglie di Carmelo è deceduta. Isaac si scaglierà contro la moglie in un negozio di alimentari, per aver dato la bruttissima notizia ad Elsa. Per concludere, l’ex ancella mediterà la sua vendetta finale per riuscire a sbarazzarsi della sua rivale in amore una volta per tutte.