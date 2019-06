Gli inganni di Fernando saranno protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 giugno su Antena 3. Il Mesia, infatti, dimostrerà di non aver perso il vizio di mentire, tanto da ingannare Maria sul suo stato di Salute.

Il Segreto: la bugia di Fernando

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 17 al 21 giugno, a Cuba Maria sarà tenuta sotto scacco da Fernando. Il Mesia, infatti, le farà credere di non poter tornare più a camminare dopo aver corrotto un medico. Un modo per tenere la madre di Esperanza e Beltran tutta per sé, visto che ne è ancora follemente innamorato.

Pubblicità

Pubblicità

Lola e Prudencio innamorati

Intanto a Puente Viejo, Lola farà l'amore con Prudencio (Jose Milan), sebbene non voglia fare progetti per il futuro visto che è una complice della Montenegro mentre Raimundo e la moglie del latifondista apprenderanno che Fernando sta nascondendo qualcosa sulla Castaneda. Il marito di Donna Francisca, infatti, avrebbe desiderato parlare con il professore sulla diagnosi fatta alla nipote. Alla Villa, Mauricio (Mario Zorrilla) riaprirà gli occhi e confesserà di non sapere chi ha provato ad ucciderlo. Infine il figlio di Olmo inviterà l'ex moglie a recarsi a trovare i figli.

Anticipazioni Il Segreto: il piano di Donna Francisca e Mauricio

Le trame de Il Segreto in onda in Spagna questa settimana segnalano che la moglie di Severo e il padre di Emilia (Sandra Cervera) capiranno che dietro la guerra tra i Santacruz e la Montenegro si nasconde la mano diabolica del Mesia (Carlos Serrano). Proprio il marito della matrona deciderà di indagare sul medico che ha sottoposto Maria ad una serie di test diagnostici. Nel frattempo Mauricio e Donna Francisca (Maria Bouzas) giureranno di farla pagare al sindaco di Puente Viejo dopo aver tentato alla vita di entrambi per vendicarsi della morte di Adela.

Pubblicità

Proprio quest'ultima morirà in seguito ad un drammatico incidente automobilistico a causa del sabotaggio della darklady e del figlio del defunto OImo (Iago Garcia).

Matias a Cuba da Maria

Il vecchio locandiere vorrà trovare alcune informazioni utili sul rapporto tra Fernando e la povera Maria Elena, morta durante le sue nozze. Matias (Ivan Montes), invece, si recherà a Cuba, dove incontrerà sua sorella, che in ansia chiederà di incontrare Raimundo (Ramon Ibarra).

Più tardi, la Castaneda chiederà al rivale di Gonzalo di indagare su cosa sta accadendo a Puente Viejo. Infine Irene ed il vecchio locandiere troveranno un parente di Maria Elena, disposto a rivelare la verità su Fernando. Come evolverà la vicenda? I nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo lo sveleranno.