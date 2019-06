Maria e Fernando torneranno ad essere i protagonisti delle puntate de Il Segreto, in onda a giugno in Spagna. La Castaneda, infatti, accetterà la proposta del Mesia di trasferirsi a L' Avana per trovare un luminare capace di ridarle l'uso delle gambe, delle quali ha perso l'uso durante l'attentato alla Casona.

Il Segreto: Maria rimane paralizzata

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda attualmente in Spagna, svelano che Maria ritornerà a Cuba, più precisamente a L'Avana.

La bella Castaneda infatti, sarà accompagnata da Fernando Mesia. Il giovane deciderà che la sua ex moglie debba vivere in un posto tranquillo dopo essere rimasta paralizzata in seguito all'esplosione di un ordigno durante il matrimonio con Maria Elena. Una tragedia che aveva colpito la madre di Esperanza e Beltran, Matias ed il Mesia, che aveva perso la moglie. Se il marito di Marcela riuscirà a salvare la vista grazie ad un delicato intervento chirurgico, il destino si accanirà sulla Castaneda che esprimerà la volontà di morire dopo aver scoperto di non poter più muovere la gambe. Il Mesia, a questo punto, prenderà in mano la situazione tanto da chiedere un consulto ad uno dei più eccellenti professori in campo della neurologia.

Il Segreto, trame Spagna: Maria si trasferisce a L'Avana insieme al Mesia

Il Segreto anticipazioni: la Castaneda ed il Mesia a Cuba

Stando alle trame spagnole de Il Segreto in onda solo tra qualche mese in Italia si evince che Fernando (Carlos Serrano) convincerà Donna Francisca (Maria Bouzas) a dare il lascia passare alla figlioccia per raggiungere Cuba in sua compagnia. Nel frattempo i figlioletti Esperanza e Beltran saranno rinchiusi in collegio mentre la Castaneda si appresterà a salutare Puente Viejo e suo nonno, stranamente d'accordo con il Mesia.

Una volta partita, la Montenegro apparirà furiosa di aver lasciato andare via la nipote. Fernando si prenderà cura di Maria come il più amorevole dei mariti. Qui l'ex coppia attenderà con crescente ansia l'esito degli esami diagnostici eseguiti da uno dei luminari più famosi in materia.

Guerra tra Leal e Donna Francisca

Nel frattempo a Puente Viejo Carmelo deciderà di farsi giustizia da solo. Infatti organizzerà un piano per uccidere la Montenegro, rea di aver provocato l'incidente dove Adela (Ruth Llopis) è morta mentre Irene Campuzano è rimasta gravemente ferita.

Peccato che il colpo d'arma da fuoco non raggiunga Mauricio (Mario Zorilla) alla spalla. I fans dello sceneggiato spagnolo, adesso, si chiedono se Maria tornerà alla Casona oppure se Carmelo e la Montenegro sotterreranno l'ascia di guerra. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi dalla Spagna per scoprirlo.