Prosegue l’appuntamento con la popolare telenovela “Il Segreto” sempre ricca di intrighi. Il pubblico spagnolo ha assistito ad una scena ricca di tensione nella puntata numero 2.015. Carmelo Leal ha fatto irruzione alla villa di Francisca Montenegro in compagnia di Severo Santacruz per vendicare il decesso di sua moglie. Il sindaco ha minacciato di uccidere la darklady puntandole contro la sua arma. Per fortuna il vedovo di Adela non si è macchiato le mani di sangue, grazie all’intervento provvidenziale di Raimundo e Irene.

L’ex locandiere e la giornalista sono riusciti a salvare la vita alla matrona, dopo aver esclamato: “Fernando Mesia ha provocato questa situazione, è lui che vuole la guerra tra di voi”.

Carmelo minaccia di morte Francisca, Antolina confessa tutti i suoi delitti

Nel capitolo che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di guardare oggi, lunedì 24 giugno 2019, Antolina si è sbarazzata dei preparativi incendiari, e ha approfittato dell’assenza di Isaac per provocare una nuova crisi ad Elsa.

Intanto Prudencio grazie a Dolores ha scoperto l’inganno di Lola, ovvero che la donna è al servizio di Francisca per spiarlo. Mauricio ha ritardato a portare al termine la vendetta di Francisca. In seguito Fernando tramite Matias ha appreso che a breve ci sarà un confronto tra la Montenegro e Severo. Carmelo e il Santacruz hanno fatto irruzione alla casona, per mettere fuori gioco la darklady. Il sindaco dopo aver gettato Mauricio sul pavimento, si è detto pronto a far subire a Francisca tutto il male che gli ha causato.

Proprio quando il vedovo di Adela ha affermato queste seguenti parole: “E’ giunto il momento di pagare tutti i tuoi crimini”, c’è stato l’intervento di Raimundo. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sempre su “Antena 3” da martedì 25 a venerdì 28 giugno 2019, segnalano che l’Ulloa e la Campuzano eviteranno il peggio, dato che il Leal desisterà dal suo terribile intento dopo aver appreso che secondo loro il colpevole di tutto è Fernando.

Nel frattempo Antolina con la convinzione che la Laguna perderà la vita per non aver assunto i suoi medicinali, le confesserà tutte le malefatte che ha compiuto per rimanere al fianco di Isaac. La Laguna in realtà fingerà di essere ad un passo dalla morte, proprio per far uscire allo scoperto la sua rivale. L’intento della sorella del defunto Jesus andrà a buon fine, visto che l’ex ancella rivelerà di aver ucciso Don Amancio, e di averla fatta torturare in prigione.

Prudencio si allontana da Lola, Maria disperata a causa di Dori

La Ramos quando verrà a conoscenza di essere caduta nella trappola della sua nemica, si darà alla fuga. In seguito Prudencio prenderà le distanze da Lola dopo aver scoperto che è una traditrice. Quest’ultima in frantumi metterà al corrente Don Berengario della rottura con il minore degli Ortega, ma senza rivelargli la vera ragione. Finalmente Francisca farà ritorno nella sua casona, e scatenerà l’ira del marito Raimundo.

Quest’ultimo farà presente alla moglie di aver sbagliato a cercare di convincere Maria a ritornare a Puente Viejo. Nel frattempo la madre di Esperanza verrà maltrattata dalla sua nuova infermiera Dori Vilches, che oltre ad impedirle di vedere suo fratello Matias, la costringerà a fare dei movimenti faticosi. Antolina pur sapendo di essere ricercata dalla giustizia, farà sparire gli attrezzi da lavoro del marito Isaac. Quest’ultimo sospettando di essere stato derubato dalla moglie, dirà ad Elsa di stare attenta. Dopo gli ultimi avvenimenti, Carmelo farà condurre delle nuove indagini sulla morte di Adela, e si renderà conto che ci sono alcuni punti in sospeso che fanno dedurre che ci sia lo zampino del sindaco di Belmonte con la tragedia. A quel punto il Leal si sfogherà Severo, affermando di pentirsi di essere entrato in politica, e chiederà ad Irene di controllare le informazioni che gli ha dato il suo amico. La giornalista se ne andrà via dal paese iberico per alcuni giorni, invece Maria dopo aver perso l’equilibrio per prendere dei disegni di Esperanza e Beltran, si lascerà andare ad un pianto disperato. Antolina dopo essere riuscita ad entrare nel comune, si sentirà al sicuro. Nel contempo Mauricio proprio quando sarà a conoscenza di non poter più eliminare il sindaco, apprenderà che Irene ha scoperto chi è il responsabile degli ultimi tremendi eventi che si sono verificati a Puente Viejo.