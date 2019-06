Il ritorno di Antolina a Puente Viejo sarà al centro delle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse a giugno in Spagna. La Ramos, infatti, dimostrerà di essere cambiata quando andrà in soccorso dell'amata di Isaac, colta da un malore.

Il Segreto: Isaac smaschera Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole, annunciano una mossa altruista di Antolina nei confronti di Elsa. Tutto avrà inizio quando Isaac scoprirà che la Ramos era rimasta incinta di uno forestiero dopo tre mesi dalla celebrazione del loro matrimonio.

Pubblicità

Pubblicità

Fatta questa scoperta, il falegname minaccerà la consorte di denunciarla per adulterio in quanto ha passato la notte con un altro uomo pur di restare in attesa di un bebè per obbligarlo a stare insieme a lui. Dopo essere stata smascherata Antolina sarà costretta a fare i bagagli ed a lasciare in fretta e furia Puente Viejo. Nel frattempo Elsa ed il Guerrero potranno finalmente progettare un futuro roseo insieme fin quando la Laguna non scoprirà di essere gravemente malata.

Di conseguenza gli abitanti di Puente Viejo organizzeranno una cena di beneficenza per raccogliere i soldi necessari per l'operazione chirurgica al cuore.

Elsa operata al cuore

Le trame spagnole de Il Segreto raccontano che la felicità di Isaac e Elsa non troverà pace. Infatti la Laguna dovrà essere ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un delicato intervento salvavita al cuore. Poco prima di entrare in sala operatoria la donna saluterà il suo amore con grande trasporto in quanto temerà di non sopravvivere.

Pubblicità

Fortunatamente l'operazione avrà esito positivo tanto che la ragazza sarà riportata in camera, dove riaprirà gli occhi proprio accanto al Guerrero. Poco dopo i sanitari permetteranno alla Laguna di tornare a casa e le prescriveranno di condurre una vita estremamente tranquilla per non incorrere in altre crisi cardiache.

Antolina salva la Laguna

Ma ecco che a Puente Viejo farà la ricomparsa Antolina che ammetterà di aver capito i suoi errori tanto da essere radicalmente cambiata.

Isaac, invece, sarà costretto ad assentarsi per un lavoro per qualche tempo dal borgo iberico tanto da dover trovare una persona di fiducia per accudire la sua amata. La Ramos, a questo punto, approfitterà di questo momento per proporsi come collaboratrice domestica.

Poco dopo la Laguna avrà uno svenimento tanto da rendere necessario la somministrazione di un farmaco salvavita. Ma ecco il colpo di scena: Antolina salverà la vita alla sua rivale somministrandole il medicinale stabilito dal dottore.

Pubblicità

In seguito i telespettatori scopriranno che la Ramos non è diventata buona in quanto ha in mente un altro piano per ingannare Isaac e Elsa. Se il Guerrero crederà che l'ex moglie sia cambiata, Consuelo, Marcela e Matias si mostreranno contrari della decisione del loro amico. Cosa succederà? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.