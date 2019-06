Le registrazioni di Temptation Island sarebbero già finite: stando ai Gossip che circolano in rete di recente, venerdì scorso si sarebbero spenti i riflettori sulla sesta edizione del reality. Deianira Marzano, in particolare, ha riportato le segnalazioni che alcuni fan le hanno inviato su una coppia del cast: Jessica Battistello e Andrea Filomena. Molti internauti, dunque, sostengono di aver visto i due protagonisti del format Mediaset insieme in una pizzeria in provincia di Padova l'altra sera, e che l'annullamento delle loro nozze avrebbe come unico scopo quello di arricchire entrambi.

Dubbi sulla sincerità di Jessica e Andrea

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono davvero prossimi alla rottura come sembra guardando le puntate di Temptation Island? Chi si aspettava di vedere un falò di confronto anticipato tra i due, dopo aver assistito al pericoloso avvicinamento di lei al single Alessandro, ieri sera è rimasto spiazzato nel sentire Filippo Bisciglia comunicare al ragazzo che la fidanzata non ha accettato di incontrarlo.

L'epilogo dell'avventura nei villaggi per questa coppia, però, sembrerebbe tutt'altro che scontato: nonostante la giovane non si stia facendo problemi ad "amoreggiare" con uno dei tentatori, voci sempre più insistenti sostengono che potrebbe tornare a casa mano nella mano con il suo storico compagno.

Deianira Marzano, ad esempio, ha pubblicato alcune segnalazioni che i fan le hanno inviato sui due protagonisti del reality: pare che in molti abbiano visto Jessica e Andrea insieme in pizzeria poche sere fa. Com'è possibile leggere nei messaggi che l'influencer ha caricato nelle sue Stories, la Battistello e Filomena avrebbero cenato in un locale di Montegrotto Terme, rendendo pubblico il lieto fine che ci sarebbe stato tra loro dopo il faccia a faccia definitivo al falò.

Piovono accuse sulla coppia di Temptation Island

Oltre al presunto avvistamento in pizzeria dopo la fine delle registrazioni di Temptation, in queste ore Jessica e Andrea sono sulla bocca di tutti per un'altra indiscrezione che è trapelata sul loro conto. Alcune pagine Instagram e la sempre informatissima Deianira, infatti, stanno pubblicando i messaggi che alcuni concittadini della coppia stanno mandando loro per smascherare un loro piano.

"Lei lo usa come bancomat e per farsi i viaggi da influencer.

Hanno posticipato il matrimonio solo per business: lei vuole aumentare i followers, lui attirare più clienti perché fa il parrucchiere. Sono falsissimi", questa è solo una delle tante segnalazioni che sono arrivate su Filomena e la Battistello.

Chi parla, sostiene di abitare in provincia di Padova proprio come i due protagonisti del reality e racconta: "Sono entrambi ossessionati dalla bella vita, si amano tanto ma per la fama sono disposti a tutto".