Nel corso della giornata di ieri l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé. La ragazza, ormai, è tornata perfettamente attiva sui suoi social, specie Instagram. Pertanto, ieri pomeriggio ha caricato alcune Instagram Stories nelle quali ha condiviso con tutta la community che la segue il nuovo tatuaggio che ha fatto sulla schiena. Si tratta di una scritta, peccato che il popolo del web non abbia potuto fare a meno di notare un madornale errore grammaticale. La frase in questione è la seguente: "For those like my who never give up", la parola "My", però, è errata, sarebbe stato corretto scrivere "me".

Inutile dire quanto la cosa abbia creato immediatamente molto scalpore. Ad ogni modo, a distanza di un po' di ore, la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla questione sbottando contro tutte le pesone che l'hanno criticata. A suo avviso, infatti, un errore su di un tatuaggio si può modificare, la cattiveria delle persone invece no.

Sara e il polverone sollevato dopo l'errore grammaticale sul suo tatuaggio, la foto

Sara Affi Fella ne ha combinata un'altra delle sue.

Sara Affi Fella rompe il silenzio dopo le critiche sul tatuaggio

L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rendere partecipi i suoi fan di un nuovo tatuaggio fatto presso uno studio professionale. Ad ogni modo, le persone in questione pare non siano molto qualificate con la lingua inglese dal momento che hanno tatuato una scritta sbagliata sulla pelle della ragazza. Una volta diffusa la foto, il popolo del web ha incominciato a credere si trattasse di un fake, e invece no. A quanto pare, è tutto vero. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, subito dopo ha provveduto a rimuovere l'immagine dal suo profilo anche se, ormai, lo scatto è divenuto virale.

Ecco la foto.

livello d’inglese?

tatuatore di Sara AffiFella pic.twitter.com/BbnpgExxZj — DEmentalist (@cristina_cricca) 10 giugno 2019

Dopo le numerose critiche ricevute, la Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio e di sbottare contro tutti gli haters. La ragazza, poche ore fa, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha attaccato tutte quelle persone che in queste ore l'hanno criticata.

Lo sfogo su Instagram Stories di Sara Affi Fella contro tutti gli haters

Sara Affi Fella ha detto di non dare minimamente importanza all'opinione delle persone, dal momento che si tratta di esseri poveri dentro e tristi.

Inoltre, ha aggiunto che un errore su di un tatuaggio può essere sicuramente modificato e rimediato, alla cattiveria di certe persone, invece, non c'è affatto rimedio. Ma allora sorge spontanea una domanda: se la Affi Fella non dà minimamente peso alle critiche delle persone, per quale ragione subito dopo essersi resa conto della gaffe ha provveduto immediatamente a rimuovere l'immagine? Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda.