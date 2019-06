Dopo il successo delle prime due parti, compresa la vittoria come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, La Casa di Carta tornerà su Netflix il 19 luglio con i nuovi episodi. Le vicende della terza parte riprenderanno esattamente da dove si è conclusa la seconda. La banda è riuscita a fuggire con il bottino, ma sorgeranno nuovi problemi e sarà necessario ritornare in azione, questa volta non per soldi ma per liberare un compagno rapito.

Netflix oggi ha diffuso il trailer ufficiale della terza parte della serie spagnola che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo, diventando la serie non in lingua inglese più vista degli ultimi anni. La nota piattaforma di streaming online ha organizzato una campagna promozionale in grande stile. Sabato, infatti, è stato presentato il cast della serie in occasione della finale di Champions League e oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale degli episodi inediti. Oltre al video, Netflix ha diffuso la trama e l'autore ha dato qualche anticipazione su ciò che gli spettatori vedranno il 19 luglio.

La casa di carta, il 19 luglio su Netflix: il trailer ufficiale

Il trailer de La Casa di Carta 3 è online: riappare Berlino

Mentre si attende la pubblicazione in streaming de La Casa di Carta 3, il 19 luglio, i fan della serie possono finalmente vedere l'atteso trailer ufficiale della terza inedita parte. Guardando i due minuti del video, già si può capire qualcosa in più del teaser pubblicato ad aprile. La banda si riunisce e i suoi componenti sono aumentati con il reclutamento dell'ex ispettore Raquel Murillo e della segretaria della Zecca, Mónica Gaztambide.

Il professore afferma che finalmente sono in acque internazionali e quindi in salvo, ma devono rimanere vivi. Poi si vedono Rio e Tokyo che si divertono su un'isoletta tropicale fino a quando non vengono aggrediti da alcuni uomini armati che rapiscono Rio, mentre Tokyo fugge. La donna va in Thailandia dal Professore e lì si decide di riunire il gruppo per salvare il compagno che, nel frattempo, viene torturato perchè confessi tutto ciò che sa della banda che è riuscita a portar via un miliardo di euro.

Seguono delle immagini che mostrano i personaggi vestiti in modo bizzarro e il Professore che parla loro del piano. Tutto quello che segue è un mix di sequenze d'azione che mostrano quanto più pericoloso sarà questa volta il colpo che la banda dovrà mettere a segno per liberare Rio. Infine, a chiusura del trailer c'è il sorprendente ritorno di Berlino nelle scene girate in Italia. Su come possa essere tornato è un mistero e potrebbe trattarsi di un flashback, considerato che il personaggio è morto negli episodi precedenti.

Spoiler da Alex Pina: ne La Casa di Carta 3 ci sarà meno azione e più spazio ai sentimenti

Il creatore della serie Álex Pina ha dichiarato in una recente intervista che nella terza parte de La Casa di Carta ci sarà più spazio per le emozioni. Riunire nuovamente la banda non è una questione di denaro. Il gruppo si rimette insieme perchè i legami hanno il sopravvento sui soldi che avevano rappresentato l'innesco delle due parti precedenti. L'autore ha sottolineato che gli spettatori vedranno il 19 luglio qualcosa di nuovo, una serie di vicende in cui l'emotività diventa il motore delle azioni della banda.