Sul web si sta facendo un gran parlare del piccolo errore nel quale è incappata chiara ferragni ieri: sulla pagina del suo brand "The Blonde Salad", è stato pubblicizzato per pochi minuti uno dei bikini della linea firmata da Giulia De Lellis. Nonostante questo post sia stato rimosso quasi subito, il giornalista Alberto Dandolo ha riportato la gaffe dell'influencer: a commentare la notizia, è stata anche la giovane romana con un ringraziamento alla collega.

Pubblicità

Pubblicità

La gaffe di Chiara Ferragni fa sorridere il web

Da un'esperta di social network come Chiara Ferragni, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ieri, sul profilo Instagram del popolare marchio "The Blonde Salad", è stato pubblicato un bikini appartenente alla concorrenza. A far notare il piccolo errore nel quale è incappata l'influencer e tutto il suo staff, è stato Alberto Dandolo con un sibillino articolo postato su Dagospia.

"Clamorosa gaffe in rete della Ferragni: la signora Fedez pubblica per sbaglio sulla sua pagina una foto che ritrae un brand di costumi di cui è testimonial la sua rivale De Lellis.

L'immagine è stata rimossa in pochi minuti, ma eccola. Giulia ringrazia", questo è quello che si legge sul popolare sito d'informazione a riguardo.

Il giornalista, oltre a condividere anche sul suo account la notizia che ha fatto sorridere molti internauti, ha scherzato: "Quando posti l'unico scatto che ti sei imposto di cestinare. Signora Chiara, ma cosa combina? Fa pubblicità a Giulietta? Stia più attenta, la vedo distratta, forse è il caldo".

Pubblicità

Dandolo ha anche ipotizzato che dopo questa mossa sbagliata della fashion blogger, "Bikini Lovers" (il marchio al quale l'ex corteggiatrice di U&D presta nome e immagine) potrebbe vendere ancora più costumi, per la grande gioia della nuova fiamma di Andrea Iannone.

Il commento di Giulia alla promozione involontaria della Ferragni

Se la moglie di Fedez non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale sulla gaffe della quale si è resa protagonista (alcuni pensano possa essere stato lo staff dell'influencer a commettere l'errore di cui tutti parlano), Giulia De Lellis ha deciso di commentare il tutto su Instagram.

Sotto al post che Alberto Dandolo ha dedicato a questa vicenda, la 23enne romana ha scritto: "Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto... e se così fosse, grazie Chiara".

La ex di Andrea Damante, dunque, è stata ben felice di apprendere dal web che una sua stimatissima collega ha pubblicizzato uno dei bikini del suo brand e non ha perso tempo per farlo sapere a tutti.

È piuttosto impensabile, però, che la Ferragni abbia volontariamente condiviso sull'account della sua pagina "The Blonde Salad" un capo d'abbigliamento della concorrenza: se la promozione fosse stata fatta di proposito, la foto non sarebbe stata cancellata a pochi minuti dalla sua pubblicazione.