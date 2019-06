Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne: la coppia era uscita da poco dal programma. Trascorsi poco più di 10 giorni, però, i due hanno già annunciato di essersi lasciati, lasciando i fan del programma decisamente sorpresi. In molti hanno accusato la tronista di aver voluto fare solo business e di non essere mai stata interessata a nessuno dei suoi corteggiatori.

Sono intervenuti sulla vicenda anche alcuni ex volti noti di U&D, come Eleonora Rocchini. La ragazza si è scagliata contro l'autrice del programma, Raffaella Mennoia.

La Rocchini dichiara: 'Raffaele non invita mai me e Oscar in puntata'

Parecchi mesi fa, Raffaella Mennoia ed Eleonora Rocchini avevano avuto un disguido via social, in seguito al quale l'autrice aveva bloccato l'ex corteggiatrice su Instagram. Alcune ore fa, la Rocchini ha parlato della storia di Alessio e Angela, dicendo di essere rimasta senza parole.

La donna si è rivolta, poi, a Raffaella dicendo come mai non invitasse mai lei e Oscar che stanno insieme ormai da alcuni anni. La Rocchini ci ha tenuto a sottolineare come la loro coppia sia una delle poche vere formatesi negli ultimi anni.

'A me piacerebbe venire in studio e salutare tutti, ma molto probabilmente a Raffaella sto sul ca... dato che mi ha anche bloccato e non ho capito bene il motivo' dichiara l'attuale fidanzata di Oscar. La donna precisa, poi, di essere dispiaciuta di vedere gente che li prende per i fondelli e di essere molto sorpresa nel constatare come loro ce l'abbiamo con lei e Branzani, anche se non hanno fatto nulla.

U&D, Eleonora: 'Io e Oscar siamo sempre stati sinceri'

L'attuale influencer ha, poi, precisato che lei e Oscar sono stati molto sinceri quando hanno detto alla produzione che sarebbero venuti in studio per parlare di loro, ma non per partecipare ai giochi: si sono riferiti ad una puntata in cui alcune coppie di Uomini e Donne vennero invitate per partecipare proprio ad una sfida. La donna ha, poi, commentato sottolineando come Raffaella metta like alle persone che scrivono in merito al fatto che Alessio e Angela si sono lasciati e lei stessa dice di essere rimasta basita.

'Amici di tutti, tranne delle persone che sono state coerenti. Qui si invita tutti, pure il papa, ma non Eleonora ed Oscar. Sono così tanto una brutta persona?' conclude l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'autrice del programma non ha, per il momento, risposto a queste affermazioni fatte sui social dalla Rocchini e neanche Oscar si è espresso al riguardo. Sicuramente Eleonora e Oscar sono una delle coppie più amate del programma e ai fan farebbe piacere rivederli nello studio dove è nato il loro amore.