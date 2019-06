Dopo il successo de 'I bastardi di Pizzofalcone' la Rai ha pensato di continuare a puntare sui romanzi di Maurizio De Giovanni. Questa volta la trasposizione televisiva riguarderà Il commissario Ricciardi, il personaggio protagonista di una serie di libri del noto giallista napoletano. La serie, come sulla carta, è ambientata negli anni '30 nella città di Napoli ed è diretta da Alessandro D'Alatri. È stato lo stesso regista a diffondere sui social una foto che ritrae Guanciale in primo piano nei panni del protagonista.

La serie poliziesca è prodotta da Rai Fiction e Clemart e le riprese sono iniziate in questi giorni. Gli episodi, quasi sicuramente, arriveranno su Rai Uno nel 2020, ma al momento è troppo presto per parlare di una probabile data. Sui suoi profili social Lino Guanciale ha pubblicato qualche ora fa un post in cui annunciava l'inizio delle riprese che lo vedono protagonista.

Lino Guanciale ha iniziato a girare Il commissario Ricciardi

Lino Guanciale interpreta Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario che ha un dono speciale

Il protagonista della nuova fiction con Lino Guanciale è un commissario della città di Napoli che cerca di risolvere casi complicati e morti inspiegabili in piena epoca fascista. Gli episodi, infatti, sono ambientati negli anni '30. Lo stesso Guanciale, in un'intervista rilasciata a Radio Capital, ha descritto il personaggio come un eroe del suo tempo. Ricciardi non è un uomo qualunque, ma è dotato di una capacità particolare che gli permette di ribaltare le indagini e trovare il colpevole.

Il suo dono è quello di sentire le ultime parole pronunciate o pensate dalle vittime. Questa sorta di maledizione gli permette di entrare a stretto contatto con le persone, di calarsi nei loro panni. È perciò fortemente empatico e, per Guanciale, è 'uno specialista dell'indagine del cuore umano'. Nelle sue indagini si fa aiutare dal brigadiere Maione e dal medico legale Modo, interpretati rispettivamente da Antonio Milo ed Enrico Iannello. Attorno al commissario ruotano la vicina di casa Enrica Colombo (Vera Ratti), la perpetua Rosa Vaglio (Nunzia Schisano) e altri personaggi interpretati da Serena Iansiti, Peppe Servillo, Giovanni Allocca, Fulvia Sacchi e Adriano Falvino.

Le trame degli episodi ancora sono un mistero ma quasi certamente nei prossimi mesi si saprà qualche notizia più dettagliata. L'unica conferma, al momento, è che le riprese sono iniziate e oggi anche Lino Guanciale ha girato delle scene a Taranto vecchia, la location utilizzata per rappresentare Napoli nei primi decenni del Novecento.

Le riprese de Il commissario Ricciardi sono iniziate: oggi Lino Guanciale ha girato le sue prime scene

In un post sui social Lino Guanciale ha comunicato con grande soddisfazione 'Oggi si comincia.' L'attore, considerato il 're delle fiction', ha pronunciato queste parole per far sapere ai suoi fan di aver iniziato questa nuova avventura nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni.