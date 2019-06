Stasera su Canale 5, alle 21:25, andrà in onda la seconda puntata di Lontano da Te, la serie con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I protagonisti sono la ballerina di flamenco Candela e l'imprenditore Massimo. La fiction è una romantic-comedy con una piccola dose di fantasy, ideata per intrattenere in modo leggero il pubblico nelle calde serate estive. La serie (diretta da Ivan Silvestrin) è nata da una collaborazione tra Mediaset (Italia e Spagna) e Cross Productions ed è già stata trasmessa su Telecinco con il titolo 'Lejos de ti'.

Pubblicità

Pubblicità

Detto ciò, nella seconda puntata, nuovi avvenimenti sconvolgeranno le vite dei due protagonisti, come il ritorno a Roma della madre di Massimo. La donna sarà in compagnia del suo giovane amante e il figlio non approverà la loro relazione.

Lontano da te, 16 giugno: anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di Lontano da te, in onda stasera su Canale 5, la madre di Massimo, Bice, tornerà a Roma con il suo nuovo compagno, un giovane di nome Enzo. Il figlio però non approverà il legame tra i due e farà di tutto per ostacolare la loro relazione. Tutto ciò che accadrà sarà come al solito accompagnato dalla visione di Candela. Nel frattempo, a Siviglia la giovane ballerina affronterà una situazione simile.

Pubblicità

La madre Rosario frequenterà un certo Annibale, di cui Candela non si fida. Dopo alcune ricerche e grazie al supporto della 'presenza' di Massimo, scoprirà che l'uomo è un truffatore.

Trama prima puntata di Lontano da te

Aspettando la messa in onda di questa sera, come detto, domenica 9 giugno è andata in onda la prima puntata della nuova serie di Canale 5, 'Lontano da te'. Nella prima puntata, i protagonisti Massimo e Candela, rispettivamente un imprenditore romano, organizzato e serioso, e una ballerina che vive a Siviglia, vivace e imprevedibile, si trovano a Praga per risolvere alcuni problemi economici.

All'aeroporto, presi dalla distrazione, si scontrano e dopo una serie di avvenimenti e coincidenze, si ritrovano a cena nello stesso ristorante. Dopo questo fortuito incontro, entrambi partono e ritornano nelle città in cui vivono, Roma e Siviglia. Un inaspettato imprevisto però sconvolge la loro routine quotidiana: Candela appare come un fantasma nell’ufficio di Massimo, che si convince di essere 'stressato'. Dopo le continue visioni, l'uomo decide di fare un controllo medico per paura di essere malato.

Pubblicità

Mentre avvengono queste 'apparizioni', le vite dei due si complicano: lei deve pagare l'affitto e riceve una notifica di sfratto, mentre lui comunica il fallimento dell'affare al padre, che rischia di perdere la sua barca. Tra i problemi quotidiani e le gelosie dei loro compagni, i due protagonisti continuano a 'vedersi' e a parlarsi.