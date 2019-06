Sabato 1 giugno, a Roma si è celebrato il matrimonio di un'amata protagonista di Amici di Maria De Filippi. Lorella Boccia ha sposato Niccolò Presta davanti ad un folto gruppo di invitati vip. Oltre ai tanti colleghi della ballerina, hanno partecipato alle nozze anche personaggi di spessore come Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini e Gianni Morandi. Un piccolo 'giallo' che sta impazzando sul web sulla giornata di ieri, riguarda però l'assenza all'evento di Paola Perego: la compagna dell'agente Lucio (padre dello sposo), non sarebbe stata invitata né al rito nuziale né al party.

Lorella di Amici si è sposata

Ad una settimana esatta dal fine di Amici 18, Lorella Boccia ha sposato Niccolò Presta. Dopo quasi un anno di preparativi, la bella napoletana ha coronato il suo sogno d'amore con l'uomo che le sta vicino da diverso tempo e con il quale ha condiviso tutto.

La ragazza è arrivata alla chiesa Gran Madre di Dio nel pomeriggio di ieri, con un abito bianco in pizzo, arricchito dalla presenza di un mantello che le copriva la schiena L'acconciatura della sposa, invece, consisteva in una lunga treccia laterale.

Amici, Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati: tra gli invitati non figura Paola Perego.

Alle 19 circa, i due ragazzi sono diventati marito e moglie, davanti ai familiari di entrambi, ma anche davanti l'occhio felice di numerosi personaggi famosi.

Hanno assistito alle nozze di Lorella molti suoi colleghi di Amici: Marcello Sacchetta e la fidanzata Giulia Pauselli, Andreas Muller e Veronica Peparini, Paolo Ciavarro, Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Gabriele Esposito e tanti altri danzatori professionisti del talent show.

Complice la presenza dell'agente Lucio Presta (padre dello sposo) al matrimonio, sono stati molti i vip che hanno sfilato davanti ai flash dei fotografi ieri sera: Paolo Bonolis con la moglie Sonia, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Gianni Moranti e tanti altri.

Il giallo sulla 'presenza' di Paola Perego

Un altro personaggio famoso che ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip per non essersi fatto vedere alle nozze di Lorella e Niccolò è Paola Perego. Il sito Fanpage, infatti, racconta che la conduttrice non è apparsa in nessuno scatto realizzato in chiesa o nel luogo del ricevimento, per questo motivo, si pensa che la donna non sia stata invitata.

Qualche tempo fa, Dagospia aveva parlato di un rapporto molto teso tra Presta Jr e la 'matrigna', la presentatrice Rai, nonché storica compagna di Lucio, papà dello sposo.