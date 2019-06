L'ennesima sfuriata di Francesca De Andrè al Grande Fratello 16 ha fatto storcere il naso a molti: la ragazza, infatti, si è scagliata verbalmente contro Gianmarco Onestini, minacciando di prendere una mazza da baseball e fare razzia. A rispondere allo sfogo della genovese sui social network, è stato il fratello del giovane: Luca, infatti, si è detto scioccato del fatto che nessuno osi contraddire la concorrente quando ha queste uscite aggressive davanti alle telecamere.

Onestini contro la De Andrè sui social

L'ultima notte dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello, è stata contrassegnata da un nuovo sfogo di Francesca De Andrè: l'opinionista, infatti, è stata ripresa dalle telecamere mentre inveiva contro Gianmarco. Di fronte ad un silenzioso Gennaro Lillio, infatti, la ragazza ha detto: "Vai dalla tua amica Gianmarca e portala qua. La prossima volta che mi dice qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia".

Luca Onestini sullo sfogo di Francesca De Andrè: 'Bulletta, gli altri schiavi, scioccato'.

Oltre ad etichettare il compagno d'avventura con termini al femminile (come se avesse voluto mettere in dubbio la sua sessualità), la genovese ha fatto sapere che non si deve più permettere a parlare di lei perché potrebbe reagire molto male. Se il diretto interessato non ha risposto agli insulti della De Andrè (anche perché non era presente quando lei ha detto queste cose poco carine nei suoi confronti), ci ha pensato suo fratello Luca a difenderlo con una Stories che ha pubblicato su Instagram.

"Poverina, si è offesa perché Gianmarco le ha detto le cose in faccia, quelle che pensiamo tutti, facendola scendere dal piedistallo", ha scritto l'ex gieffino sotto al video che documenta le offese che Francesca ha rivolto al giovane Onestini ieri notte. "E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca... (come dice lei)", ha aggiunto lo speaker radiofonico prima di spostare la sua attenzione sugli altri finalisti del reality.

Polemiche sull'atteggiamento aggressivo della De Andrè al GF

"Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente, anzi le facciano pure da schiavi", ha aggiunto Luca Onestini nel post che ha caricato questa mattina sul suo account Instagram.

Il ragazzo, dopo essersi definito "scioccato" dal comportamento che ha la De Andrè nella Casa da oltre due mesi, ha voluto supportare suo fratello Gianmarco a distanza.

"Forza, siamo tutti con te", ha concluso l'ex concorrente prima di lasciare ai suoi followers la libertà di commentare la scenata che ha fatto Francesca ieri sera davanti alle telecamere. La reazione di Luca allo sfogo aggressivo che ha avuto la genovese contro suo fratello è arrivata a poche ore da un'altra che ha fatto molto discutere.

Sotto all'ultima foto che ha pubblicato sui social network, infatti, il fidanzato di Ivana Mrazova ha scritto un messaggio apparentemente polemico nei confronti degli autori del Grande Fratello.

"Vi comunico che, per scelta di altri, domami non sarò in studio, ma non importa. Fortunatamente, fino a prova contraria, siete voi a decidere tutto perché il pubblico è sovrano", ha detto Onestini in merito al mancato invito a partecipare alla finale del reality che vedrà Gianmarco protagonista.