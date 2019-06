Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del presunto tradimento di Manuel Galiano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Giulia Cavaglià. Ad aver lanciato l'indiscrezione è stata l'influencer Deianira Marzano e l'ex corteggiatore e volto noto nel mondo del Gossip Amedeo Venza. I due hanno pubblicato una foto in cui si vede la sagoma di due ragazzi che si baciano, ma non si capisce bene chi siano. Venza è andato oltre il semplice scoop, dichiarando che la ragazza interessata si chiama Erika ed è di Firenze.

Manuel inizialmente aveva postato una storia su Instagram dove smentiva, ma che ha poi rimosso subito dopo. Poche ore fa invece, il ragazzo ha deciso di replicare in maniera ferma e decisa a tutte le insinuazioni fatte sul suo conto in questi ultimi giorni.

U&D, Manuel furioso su IG: 'Aspettavo il vostro primo passo falso'

Manuel, che fino a poche ora aveva preferito tacere, nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram, dove spiega che ha preferito aspettare e vedere fino a che punto si sarebbero spinti Deianira e Venza, appellandoli con il nome 'plasticona' e 'mister morto di fame'.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato che ha atteso fino ad adesso, prima di rispondere alle accuse perché aspettava una mossa sbagliata.

'Plasticona, hai appena pubblicato una storia contro di me, dove dici che l'uomo con una maglia bianca che bacia una ragazza sono io, ma io indossavo una maglia nera' così scrive Galiano. Il ragazzo pubblica poi un video pubblicato da un amico dove indossa appunto una maglietta nera, per sbugiardare quanto riferito dalla donna.

Deianira controbatte alle accuse di Manuel

La Marzano però non ci sta e pochi minuti dopo ha voluto controbattere all'ex corteggiatore di Uomini e Donne. La donna dichiara su IG che la questione ancora non è chiusa e che la prossima volta dovrebbe stare più attento. In seguito, Deianira ha postato alcuni messaggi dei suoi seguaci che vanno contro il ragazzo.

Una fan scrive ad esempio: 'Manuel è un bugiardo, nel video del suo amico che ha ripreso la prima sera aveva una maglietta nera, ma il secondo video quello delle ragazze e cioè il giorno dopo, aveva la maglietta bianca'.

Dove sta la verità non si è ancora capito ed anche Giulia Cavaglià non si è espressa ancora su quanto accaduto. La ragazza ha soltanto pubblicato una foto sul suo profilo IG si quando era bambina con una didascalia che a molti fan è sembrata essere malinconica. Galiano, che nel frattempo ieri è tornato da Ibiza, potrebbe ancora dover chiarire la sua posizione con l'ex tronista. La vicenda sicuramente avrà ancora dei nuovi risvolti.