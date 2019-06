La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica. Il tutto è iniziato da quando l'ex corteggiatore ha deciso di partire per una vacanza a Ibiza con i suoi amici. Secondo alcune testimonianze, durante la vacanza Manuel sarebbe stato beccato a baciare una ragazza di nome Erica. Dopo essere stato criticato duramente da Deianira Marzano, Galiano ha replicato smentendo di nuovo ogni pettegolezzo.

Attraverso il suo profilo Instagram, il fidanzato di Giulia ha pubblicato uno scatto che lo ritrae al bordo di una piscina mentre guarda il cielo: "Sempre a testa alta". Da giorni Manuel sostiene di non aver fatto nulla di quello che hanno raccontato la Marzano e Amedeo Verza.

Sotto lo scatto pubblicato da Galiano un utente ha scritto: "Perché hai tradito Giulia, stavate bene." Il ragazzo per discolparsi dalle accuse, senza mezzi termini ha risposto: "Non l'ho mai fatto tesoro".

A questo punto viene da chiederci perché sia uscita fuori la storia di un presunto tradimento ai danni della Cavaglià.

Quello che finora è trapelato è che, all'interno della coppia, vi sia qualche problema. Mentre in un primo momento Giulia aveva scelto la via del silenzio sulla questione, in un secondo momento si è sbilanciata. Tramite il suo profilo social, la bella torinese ha riferito di non essersi pronunciata di proposito. Inoltre, al momento ci sono delle cose che non le sono chiare, ma appena certa della verità ne parlerà con i suoi follower.

Giulia e Manuel: forse insieme in piscina

Manuel Galiano appena tornato da Ibiza sarebbe corso dalla sua Giulietta. Il rapporto tra i due al momento non possiamo saperlo, ma c'è un particolare che non è sfuggito ai fan più attenti. In un video postato da Giulia durante una festa in piscina con i suoi amici, alcuni utenti hanno udito in sottofondo la voce di Manuel. A questo punto per capire quale sia realmente la situazione tra i due, bisogna attendere le versioni ufficiali dei diretti interessati.

Jack Vanore: dice la sua sul caso Cavaglià

In merito al presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni dell'ex tronista si sono espressi molti volti di Uomini e donne. Sulla vicenda è intervenuto anche Jack Vanore. L'ex protagonista del dating di Canale 5 senza dubbio fa il tifo per la coppia, tanto da sperare in una riconciliazione della coppia o in un proseguo dei due giovani. Tutto questo ovviamente potrebbe avvenire qualora venisse smentito il tradimento.

L'unica cosa che l'opinionista del programma non riesce proprio a capire è per quale motivo si scelga di andare in vacanza a Ibiza senza le proprie fidanzate.