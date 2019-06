Ieri si è tenuta l'udienza del processo per direttissima che vedeva Marco Carta accusato di furto aggravato. La notizia si era rapidamente diffusa scuotendo i numerosi fan del cantante che hanno subito pensato alla sua innocenza. L'arresto non è stato convalidato dal giudice che lo ha dichiarato estraneo ai fatti.

I fatti accaduti a Milano

Durante la serata di venerdì, Marco Carta era stato arrestato, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato ai danni della Rinascente.

Intorno alle 20:30 lo avevano fermato all'uscita dello store di Piazza Duomo a Milano, con sei magliette Neil Barret del valore di 200 euro l'una. Le magliette erano prive di antitaccheggio, ma avevano ancora la placchetta flessibile che ha fatto scattare l'allarme. Il vincitore di Amici e la sua accompagnatrice erano stati notati da un responsabile della sicurezza perché avevano uno strano atteggiamento: si guardavano intorno continuamente come per controllare di non essere osservati. Sono subito intervenute le forze di sicurezza e successivamente la Polizia ha arrestato Carta e la donna, disponendo per loro i domiciliari.

Marco Carta rilasciato dopo l'accusa di furto

Il processo per direttissima

Sabato si è tenuto il processo per direttissima per i due indagati ed il giudice ha deciso di rimettere in libertà il cantante non convalidando l'arresto, mentre per la donna resta convalidato. Al cantante è stata riconosciuta la totale estraneità ai fatti, perché le magliette e il cacciavite con cui era stato tolto l'antitaccheggio si trovavano nella borsa della donna. Per questo motivo la Corte ha deciso di rimettere in libertà il cantante che resta comunque indagato per furto aggravato in concorso. Il processo è stato fissato per il prossimo 20 settembre.

Le prime dichiarazioni di Carta

All'uscita dal tribunale, Marco Carta si è dichiarato felice di poter dire di non essere stato lui a rubare. Visibilmente scosso per l'accaduto, ha tenuto a precisare che la refurtiva non l'aveva lui e che questo tipo di atteggiamenti sono lontani dalla sua vita che è sempre stata fondata sull'onestà.

Il cantante 34enne ha aggiunto che nei momenti appena trascorsi non ha mai smesso di avere totale fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la sua totale estraneità ai fatti.

Alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto chi fosse stato a commettere il furto delle costose magliette, ha risposto che non aveva voglia di dirlo e che non è sua abitudine fare la spia. Le sue dichiarazioni si sono concluse con l'augurio che la stampa e il web potessero diffondere la notizia della sua innocenza con la stessa velocità con la quale ieri mattina ha preso piede la comunicazione del suo arresto.