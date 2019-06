Tra Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e donne, e Viktorija Mihajlović, ex naufraga della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, potrebbe essere in corso un flirt. A far scattare i sospetti dei follower sono state alcune foto pubblicate da entrambi sulle loro Instagram Stories domenica 16 giugno. Al momento non ci sono conferme al riguardo, ma gli scatti che inquadrano le stesse identiche cose sembrano essere un'elemento che ha creato parecchi sospetti ai seguaci di entrambi.

Marciano e Viktorija nello stesso sposto

La prima foto postata da Mattia Marciano inquadrata un aperitivo su vista mare, stesso scatto postato poi dalla figlia di Sinisa Mihajlović, che si è localizzata a Napoli. La seconda immagine pubblicata da entrambi rappresenta invece una colazione con due caffè, spremute, cereali e cornetti vari, tutti posizionati allo stesso identico posto e sopra quello che sembra essere un letto. Infine, i due pare abbiano anche pranzato insieme, dato che hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram una foto che inquadra un piatto di pasta al sugo.

Tutti questi elementi sembrano non essere frutto di coincidenza per i fan, ma una vera e propria prova che tra i due possa esserci in corso una conoscenza o un flirt.

Dopo la rottura con Vittoria, Mattia non si è ancora mostrato con un'altra donna

Mattia Marciano ha posto fine alla sua relazione con Vittoria Deganello ormai da parecchio tempo: i due si erano conosciuti proprio all'interno degli studi televisivi di Uomini e Donne, dove il tronista Mattia aveva scelto la ragazza, purtroppo però le cose tra i due non sono andate per il verso giusto e la loro storia è terminata dopo alcuni mesi, deludendo molti dei loro seguaci.

Da allora l'ex tronista di U&D non si è mai mostrato in compagnia di una nuova ragazza, questa dunque è la prima che i fan ipotizzano l'arrivo di una nuova persona all'interno della vita del bel dentista.

Magari il ragazzo potrebbe adesso aver ritrovato l'amore al fianco della Mihajlović. Quest'ultima invece, ha chiuso la sua relazione con lo sciatore Matteo Tommasini, il quale ai tempi dell'Isola dei Famosi le aveva fatto una sorpresa in studio.

In due non sono più apparsi insieme sui social nell'ultimo periodo.

Marciano si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla ex Angela Nasti, che da poco ha terminato il suo percorso negli studi della De Filippi. Il ragazzo ha infatti rilasciato un'intervista al settimanale Spy, nella quale ha rivelato che la Nasti deve crescere molto e che rivederla in televisive ha fatto un certo effetto, anche se nella sua vita cerca un'altro tipo di donna ed ha ormai voltato pagina.