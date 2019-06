Oggi, giovedì 6 giugno, si è tornato a discutere di Marco Carta per via dell'ospitata dell'artista a Live-Non è la D'Urso e delle sue dichiarazioni relative al presunto furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Nella nuova puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha ricapitolato quello che è accaduto e anche l'impegno di Marco di chiedere i filmati delle telecamere. In studio gli opinionisti non si sono sbilanciati su questa vicenda dato che sembra tutto ancora poco chiaro e campato in aria.

Pubblicità

Pubblicità

Il parere di Sorge e Cecchi Paone sul caso Marco Carta

Il primo ad esprimere la sua sul caso Marco Carta, è stato Alessandro Cecchi Paone che ha dichiarato: "Non è la prima volta che i personaggi noti si caccino nei guai come questi. Ora bisogna capire se è colpevole e se soffra di qualche disturbo mentale oppure se è estraneo alla vicenda". Però il primo a spiegare che Carta era insieme alla donna 53 enne di nome Fabiana Muscas è stato il fotografo Maurizio Sorge che ha affermato: "Stiamo discutendo di un giovane che non è affatto un ladro ma non poteva sapere.

Mattino 5, il caso Marco Carta: l'opinione degli ospiti in studio

Per me è stata solamente una goliardata tra amici. Le magliette sono state trovate all'interno della borsa dell'amica, mica siamo stati noi a metterle". Federica Panicucci però ha espresso il suo parere dicendo che l'atto di rubare non è affatto uno scherzo ma un vero e proprio reato penale definito dalla legge, ma sopratutto che non si sta precessando o imputando qualcuno.

Marco Carta a Non è la D'Urso: 'Sono molto turbato'

Ieri sera Marco Carta è stato ospitato a Live Non è la D'Urso per rilasciare alcune dichiarazioni importanti sulla vicenda piuttosto grave che lo ha portato al centro dei principali casi mediatici in Italia.

Pubblicità

"Chiedo scusa se posso apparire poco lucido, sono molto turbato, vorrei essere me stesso ma è molto complicato quando ti trovi in un manicomio a dimostrare che non sei un folle" ha raccontato il cantante da Barbara D'Urso. "Io non sono stato bloccato con nessuna maglietta - ha spiegato Marco - avevo una busta, con delle cose, pagate da me stesso ed era presente anche lo scontrino". Proprio per questo motivo quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, è rimasto piuttosto sbigottito e confuso.

"Poi, dopo il ritrovamento delle magliette, un agente ci ha riferito che ci potrebbe essere un arresto e che dovevamo seguirlo" ha raccontato l'artista. Successivamente, il cantante di origini sarde ha spiegato che le autorità l'hanno portato all'interno di una cella, nella quale gli avrebbero consigliato di chiamare un legale. Nonostante ciò, Carta è stato presto rilasciato dalle forze dell'ordine che hanno riviato il giudizio sulla sua colpevolezza o innocenza a settembre prossimo.