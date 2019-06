Il trono over di Uomini e donne è ormai giunto al termine, ma i suoi protagonisti continuano a far parere di se. In particolar modo, a dare ancora da discutere sono i comportamenti tenuti da Tina Cipollari nei confronti Gemma Galgani. Le due donne non provano evidentemente alcuna simpatia l'una per l'altra e spesso e volentieri l'opinionista fa dei gavettoni alla dama. Se a molti telespettatori questo comportamento fa divertire, ci sono altri che non apprezzano per niente questo modo di fare da parte di Tina. Ad esprimersi negativamente sul suo conto è stato anche Maurizio Costanzo, moglie della De Filippi.

U&D, Costanzo critica l'atteggiamento di Tina

Recentemente, Maurizio Costanzo è stato intervistato da settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Il giornalista che gli ha posto alcune domande, ha chiesto come mai Maria De Filippi permette che dentro il suo studioso avvengano atti di 'bullismo' da parte di Tina Cipollari verso Gemma Galgani. In particolar modo, il giornalista ha accennato all'ultimo episodio capitato dentro gli studi di Uomini e Donne, in cui l'ex moglie di Kiko Nalli ha rovesciato un secchio d'acqua addosso alla dama.

Maurizio Costanzo contro la Cipollari: 'L'esempio di Tina non è dei migliori'

Maurizio ha così dichiarato che certamente quello di Tina non è uno degli esempio migliori e che la vicenda della secchiata d'acqua è stato parecchio umiliante per lei e l'ha resa ridicola davanti ai telespettatori. L'uomo ha sottolineato come questo non sia un comportamento corretto da mostrare e da seguire, ma va comunque tenuto in considerazione il contesto di Uomini e Donne, dove vige costantemente un'aria di ironia e del prendersi in giro.

Maria regala un mazzo di rose a Gemma

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, Maria De Filippi ci ha tenuto a regalare un mazzo di rose a Gemma Galgani come gesto di scuse, anche se non ha rimproverato l'atteggiamento avuto da Tina Cipollari.

Nel corso delle punte che hanno riguardato le scelte dei tronisti invece, la conduttrice ci ha più volte 'intimato' a Tina di avere un'atteggiamento corretto, visto che si trattava di una diretta.

I battibecchi tra le due prime donne sicuramente non finiranno presto e proseguiranno durante il corso della prossima stagione televisiva del day time che riprenderà a settembre. Nel frattempo, nel corso di questi mesi, la Galgani sarà impegnata alla conduzione di un nuovo programma televisivo insieme all'influencer Giulia De Lellis.

La trasmissione prenderà il nome di Giortì. 'Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non 'è mai una festa uguale all'altra, ma ci sono sempre tante occasioni per poter celebrare la vita' si legge sul sito web di Witty Tv.