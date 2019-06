Cosa hanno in comunque Tom Cruise, Justin Bieber e Conor McGregor? Fino a qualche ora fa poco e niente, ma le cose potrebbero rapidamente cambiare e i tre potrebbero trovarsi coinvolti nell'ambito dello stesso, a dir poco inusuale, evento mediatico-sportivo. Una notizia a dir poco fuori dal comune sta infatti occupando le pagine dei giornali e dei web magazine di tutto il mondo dalla scorsa notte, suscitando ilarità e stupore più o meno ovunque, dato che i tre personaggi coinvolti godono tutti di estrema popolarità a livello globale.

Justin Bieber ha infatti letteralmente sfidato Tom Cruise ad un incontro di MMA, sigla che sottintende l'acronimo Mixed Martial Arts, ovvero le arti marziali miste, uno degli sport più in crescita negli ultimissimi anni, soprattutto a livello mediatico.

Il caso mediatico

La sfida è stata lanciata con un tweet dal noto teen idle canadese. Poche ore dopo la diffusione della notizia è arrivato il commento di Conor Mc Gregor, senza dubbio uno degli esponenti - seppur ritirato da poco, almeno stando a quanto da lui dichiarato - più noti di questo sport, che ripetiamo, è tra i movimenti più in crescita degli ultimi anni.

Justin Bieber, Conor McGregor e Tom Cruise.

Mc Gregor, abile lottatore ma altrettanto bravo a barcamenarsi in ambito mediatico, ha colto la palla al balzo per offrirsi come organizzatore dell'evento, schierandosi da subito, seppur non in maniera palese, con il giovane 'sfidante' canadese. Al momento Tom Cruise non ha ancora voluto commentare la vicenda, difficile, almeno per adesso, ipotizzare se deciderà di esporsi o meno.

Justin Bieber lancia la sfida: 'Tom, se hai paura e rinunci non riuscirai mai a perdonartelo'

"Voglio sfidare Tom Cruise a lottare contro di me nell'ottagono (il ring che viene utilizzato negli incontri di Mixed Martial Art, ndr) – ha esordito il cantante sul suo popolarissimo account Twitter – Tom, se non accetti perché hai paura non riuscirai mai a perdonartelo".

Nel suo post Bieber è arrivato addirittura a taggare Dana White, presidente dell'Ultimate Fighting Championship, ovvero la maggiore tra le organizzazioni di MMA, chiedendo esplicitamente di organizzare questo inusuale match.

L'intervento di Conor McGregor

Poco dopo è arrivato il commento, sempre su Twitter, di Conor Mc Gregor, che si è offerto di organizzare evento ed incontro, queste le sue parole: "Se Tom Cruise si rivelerà abbastanza uomo da accettare la sfida, la McGregor Sports and Entertainment sarà lieta di organizzare il match.

A Tom Cruise spunterà la voglia di combattere proprio come fa nei film? Ora, per capire che cosa succederà, non resta che attendere".

La notizia sta facendo discutere in tutto il mondo, il sospetto che si tratti solo di una – a dir poco riuscita – trovata pubblicitaria è altissimo, ma non c'è stata la benché minima conferma, almeno per ora. Per capire come stanno davvero le cose, come dice McGregor, non resta che attendere.