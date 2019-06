Proprio quando la maggior parte delle trasmissioni sono in pausa, il Moige ha deciso di rendere pubblica una "lista nera" degli show più diseducativi che sono andati in onda nell'ultimo anno. Il Movimento Italiano Genitori, infatti, sostiene che siano almeno 10 i programmi da inserire nella classifica dei format da eliminare dalla Tv in quanto troppo "trash": tra questi spiccano quasi tutti gli show condotti da Barbara D'Urso (fatta eccezione per Pomeriggio 5), le versioni Vip e Nip di Temptation Island e l'inossidabile Uomini e Donne.

La 'lista nera' del Moige sulla Tv italiana

Quali sono i programmi più trash dell'anno?

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il Moige, sarebbero almeno una decina le trasmissioni che andrebbero eliminate dai palinsesti perché sono un pessimo esempio per tutti i bambini che guardano la Tv. Il Movimento che da anni cerca di tutelare la sensibilità dei minori, ha redatto una classifica dei format "spazzatura" che negli ultimi 12 mesi hanno primeggiato sugli altri.

Nella "black list" del Moige, dunque, sono presenti due programmi presentati da Barbara D'Urso: il Grande Fratello Nip (che nel 2019 ha regalato ottimi ascolti alla rete con la sua sedicesima edizione) e Live-Non è la D'Urso, conclusosi solo un settimana fa dopo circa 15 puntate in diretta.

Pubblicità

Le trasmissioni Mediaset presenti in quest'elenco, però, sono tantissime: il Grande Fratello Vip 3, Uomini e donne, Ciao Darwin 8 (che quest'anno è stato al centro delle polemiche per il grave infortunio nel quale è incappato un concorrente nel gioco dei rulli), l'Isola dei Famosi (con il "caso Riccardo Fogli") e CR4-La Repubblica delle Donne (nuovo show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti).

Nella classifica stilata dal Moige, inoltre, sono inserite entrambe le versioni di Temptation Island che sono state trasmesse nei mesi scorsi: la quinta edizione Nip (nell'attesa della sesta che inizierà oggi, lunedì 24 giugno) e la prima dedicata agli amori dei Vip.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Grande Fratello

Anche Discovery nel mirino del Moige

Alle 7 trasmissioni Mediaset che secondo il Moige sono tra le più trash della nostra televisione, se ne aggiungono due di Discovery ed una della Rai a completare l'elenco.

Il Movimento Italiano Genitori, dunque, considera diseducativi anche Take me out e Alta infedeltà, entrambi in onda su Real Time da qualche anno; Alla lavagna con Vladimir Luxuria, invece, è l'unico programma della Rai a comparire in questa particolare classifica.

Insomma, guardando questa graduatoria è palese che la maggior parte della Tv "spazzatura" sia trasmessa da Canale 5 secondo il Moige e la conduttrice più criticata in questo senso, è l'instancabile Barbara D'Urso.